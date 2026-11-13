В Таразе в 2023-2026 годах обновили около 400 автобусов

Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению качества жизни населения, решению актуальных социальных вопросов и развитию инфраструктуры населенных пунктов. В рамках реализации поставленных задач в Таразе также проводится ряд важных мероприятий.

Одно из них – модернизация транспортной системы, направленная на создание комфортных условий для жителей и улучшение работы общественного транспорта.

По мере расширения территории города и увеличения пассажиропотока возрастает и нагрузка на систему общественного транспорта. Учитывая это, аким города Тараз Бакытжан Орынбеков с первых дней своей работы уделил особое внимание решению данного вопроса. В соответствии с этим в Плане развития города на 2023-2025 годы было предусмотрено ежегодное приобретение 70 единиц общественного транспорта.

В рамках данного плана, а также по непосредственному поручению акима области Ербола Карашукеева, в 2023 году для города приобрели 73 автобуса, в 2024 году этот показатель достиг 155 единиц. В прошлом году автопарк пополнился еще 91 автобусом. С начала текущего года дополнительно поступило 48 единиц общественного транспорта. Таким образом, за последние годы общее количество обновленных автобусов составило 391 единицу.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В результате доля новых автобусов в Таразе увеличилась с 57 до 87 процентов, а общее количество общественного транспорта выросло с 330 до 560 единиц. Кроме того, в целях улучшения пассажирских перевозок открыто 15 дополнительных маршрутов. В настоящее время жителей города обслуживают 48 маршрутов.

Особое внимание уделяется обеспечению транспортной доступности населенных пунктов, вошедших в состав города из Байзакского и Жамбылского районов.

В частности, для жилых массивов "Шайкорук", "Танты", "Станция Шайкорук" и "Коныртобе", присоединенных из Жамбылского района, открыт маршрут №3. Массивы "Бектобе", "Кызылшарык", "Кемел" и "Турксиб" обслуживает маршрут №37, жилой массив "Жалпактобе" – маршрут №62, а "Акбулак" – маршрут №31.

Также проведена работа по улучшению транспортного обслуживания жилого массива "Красная звезда": сменен перевозчик, а маршрут №1 полностью обеспечен автобусами большой вместимости. Для жилых массивов "Талас" и "Станция Талас" дополнительно запущен маршрут №62. С 1 сентября текущего года организовано автобусное сообщение между жилым массивом "Кызылшарык" (Новоджамбулец) и микрорайоном "Жансая".

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Наряду с этим расширяется транспортное сообщение с населенными пунктами соседних районов. В прошлом году был решен вопрос организации автобусного сообщения между Таразом и селом Сарыкемер – административным центром Байзакского района. С 7 сентября текущего года начал работу маршрут №67, связавший областной центр с селом Аса – административным центром Жамбылского района.

Кроме того, запущен новый маршрут №4 между Таразом и Бурылским сельским округом Байзакского района. На линии задействованы 10 автобусов, которые связывают села Бурыл и Кумжота с жилым массивом "Турксиб". Маршрут проходит через рынок "Ауыл береке", улицы Сыпатай батыра, Толе би, Аккозиева, Балуан Шолак, Жибек жолы, Самаркандской и Абая. Интервал движения составляет 15 минут.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Данное решение принято в связи с необходимостью замены сильно изношенных автобусов марки "ПАЗ" 2004–2007 годов выпуска, ранее обслуживавших эти населенные пункты, а также сокращения интервала движения с 30 до 15 минут для повышения качества транспортного обслуживания жителей.

Стоимость проезда установлена на уровне городского тарифа. Для всех пассажиров она составляет 100 тенге. Для подростков и детей младше 18 лет предусмотрена скидка в размере 50 процентов.

Кроме того, правом бесплатного проезда в автобусах пользуются обладательницы подвесок "Алтын алқа" и "Күміс алқа", многодетные матери, награжденные орденами "Батыр ана " и "Ана даңқы" I и II степени, а также граждане с инвалидностью первой группы.

Работа по дальнейшему обновлению автобусного парка, совершенствованию маршрутной сети и повышению качества пассажирских перевозок будет продолжена. При планировании новых направлений и организации транспортного обслуживания будут учитываться потребности населения и предложения жителей.