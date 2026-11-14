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События

Отогнал птиц от добычи: беркут с зорким взглядом попал в объектив фотоловушки в Алматинской области

Беркут, заповедник, Алматинская область, природа , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 14:36 Фото: скриншот из видео
В Алматинской области беркут пытался рассмотреть фотоловушку, в результате получилось довольно интересное видео, сообщает Zakоn.kz.

Фотоловушка, установленная на территории Алматинского государственного природного заповедника, запечатлела уникальный момент из жизни величественного беркута.

"Беркут – одна из самых могучих хищных птиц. Он отличается острым зрением, мощными когтями и непревзойденными охотничьими навыками. А вам когда-нибудь доводилось видеть беркута с такого близкого расстояния?" – поинтересовались в заповеднике.

На кадрах видно, как краснокнижный хищник близко подсел к камере и с любопытством разглядывал ее. Также беркут отгоняет других птиц и садится на тушу добычи.

Необычного гостя удалось запечатлеть фотоловушке в национальном парке "Алтын-Эмель". В объектив камеры попал краснокнижный архар, глаза которого на записи выглядят так, будто светятся в темноте.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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