#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.3
490.91
5.41
События

Светящиеся глаза архара попали на видео в Алтын-Эмеле

краснокнижное животное, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 20:28 Фото: pixabay
Необычного гостя удалось запечатлеть фотоловушке в национальном парке "Алтын-Эмель". В объектив камеры попал краснокнижный архар, глаза которого на записи выглядят так, будто светятся в темноте, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в нацпарке, появился он ранним утром, в 5:32.

Животное возникло возле скалы, заметило фотоловушку и заинтересовалось незнакомым предметом. Архар обнюхал камеру, словно изучая ее, продемонстрировал свои внушительные рога, а затем спокойно скрылся за скалой.

Не менее любопытно, что спустя четыре дня другая фотоловушка вновь зафиксировала архара. Сотрудники парка предлагают угадать: вернулся ли тот же самый баран или перед камерой появился другой представитель этого вида?

Отдельное внимание привлекают глаза животного, которые на видео кажутся светящимися. Такой эффект может возникать из-за отражения света фотоловушки от особого слоя в глазах многих ночных и сумеречных животных. Он помогает им лучше видеть при слабом освещении. Таким образом, архар не светится самостоятельно – камера зафиксировала отраженный свет.

Архар, или горный баран (Ovis ammon), занесен в Красную книгу Казахстана. В нашей стране обитают пять основных подвидов этого животного: тяньшанский, казахстанский, каратауский, алтайский и кызылкумский.

Фотоловушки помогают специалистам наблюдать за дикими животными, изучать их поведение и отслеживать численность популяций, не беспокоя обитателей естественной среды.

Ранее фотоловушки запечатлели редкие моменты из жизни диких животных на территории Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника. Видео с обитателями заповедника привлекло внимание казахстанцев и собрало множество просмотров в соцсетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
Читайте также
Туркестанская рысь, хищник
12:56, 02 сентября 2026
"Самая ценная находка года": загадочная гостья "Алтын-Эмеля" "вышла в люди"
барсука удалось заснять фотоловушкам нацпарка
01:54, 06 декабря 2025
Неуловимый обитатель степи впервые попал в фотоловушку в "Алтын-Эмел"
природа
15:57, 13 апреля 2026
История со свалкой у нацпарка "Алтын-Эмель" получила продолжение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
21:08, Сегодня
Братья Нурмагомедовы и Уланбеков оказались среди участников драки с Двалишвили
Фото: НОК РК
20:31, Сегодня
Сборная Казахстана заняла 22-е место в медальном зачёте юношеской Олимпиады в Дакаре
Фото: ФК &quot;Химки&quot;
20:07, Сегодня
Игорь Черевченко опроверг слухи о возможном увольнении из "Актобе"
Фото: НОК РК
19:35, Сегодня
Казахстанский саблист Кайым завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады в Дакаре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: