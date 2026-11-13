Светящиеся глаза архара попали на видео в Алтын-Эмеле

Необычного гостя удалось запечатлеть фотоловушке в национальном парке "Алтын-Эмель". В объектив камеры попал краснокнижный архар, глаза которого на записи выглядят так, будто светятся в темноте, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в нацпарке, появился он ранним утром, в 5:32.

Животное возникло возле скалы, заметило фотоловушку и заинтересовалось незнакомым предметом. Архар обнюхал камеру, словно изучая ее, продемонстрировал свои внушительные рога, а затем спокойно скрылся за скалой.

Не менее любопытно, что спустя четыре дня другая фотоловушка вновь зафиксировала архара. Сотрудники парка предлагают угадать: вернулся ли тот же самый баран или перед камерой появился другой представитель этого вида?

Отдельное внимание привлекают глаза животного, которые на видео кажутся светящимися. Такой эффект может возникать из-за отражения света фотоловушки от особого слоя в глазах многих ночных и сумеречных животных. Он помогает им лучше видеть при слабом освещении. Таким образом, архар не светится самостоятельно – камера зафиксировала отраженный свет.

Архар, или горный баран (Ovis ammon), занесен в Красную книгу Казахстана. В нашей стране обитают пять основных подвидов этого животного: тяньшанский, казахстанский, каратауский, алтайский и кызылкумский.

Фотоловушки помогают специалистам наблюдать за дикими животными, изучать их поведение и отслеживать численность популяций, не беспокоя обитателей естественной среды.

Ранее фотоловушки запечатлели редкие моменты из жизни диких животных на территории Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника. Видео с обитателями заповедника привлекло внимание казахстанцев и собрало множество просмотров в соцсетях.