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События

Домашняя тренировка с папой: Илья Ильин показал, как занимается с дочерью

Домашняя тренировка с папой: Илья Ильин показал, как занимается с дочерью, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 22:45 Фото: Instagram/ilyailyinforever
Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин поделился семейным видео, на котором показал, как в игровой форме прививает двухлетней дочери Аили любовь к спорту, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram. На кадрах малышка проходит домашнюю полосу препятствий и осваивает первые спортивные упражнения. По словам Ильина, дочь уже научилась делать свой первый кувырок.

"Рубрика "Полоса препятствий" продолжается! Готовимся к будущим спортивным соревнованиям! А Илишка научилась делать свой первый кувырок в жизни! В игровой форме потихоньку приобщаю ее к спорту и спортивному образу жизни. Заодно показываю молодым папам, как можно весело и интересно заниматься спортом со своими малышами!" – подписал пост спортсмен.

Подписчики тепло отреагировали на публикацию. Они отметили, что девочке явно нравится заниматься, и уже называют ее будущей чемпионкой:

– Главное, что ей самой это очень нравится.

– Будущая чемпионка наша!

– Красавица наша, будущая чемпионка! Солнышко!

– Глаза радуются!

Ранее Ильин поделился семейными фотографиями с отдыха на острове Фукуок во Вьетнаме.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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