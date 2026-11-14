Домашняя тренировка с папой: Илья Ильин показал, как занимается с дочерью

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин поделился семейным видео, на котором показал, как в игровой форме прививает двухлетней дочери Аили любовь к спорту, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram. На кадрах малышка проходит домашнюю полосу препятствий и осваивает первые спортивные упражнения. По словам Ильина, дочь уже научилась делать свой первый кувырок.

"Рубрика "Полоса препятствий" продолжается! Готовимся к будущим спортивным соревнованиям! А Илишка научилась делать свой первый кувырок в жизни! В игровой форме потихоньку приобщаю ее к спорту и спортивному образу жизни. Заодно показываю молодым папам, как можно весело и интересно заниматься спортом со своими малышами!" – подписал пост спортсмен.

Подписчики тепло отреагировали на публикацию. Они отметили, что девочке явно нравится заниматься, и уже называют ее будущей чемпионкой:

– Главное, что ей самой это очень нравится. – Будущая чемпионка наша! – Красавица наша, будущая чемпионка! Солнышко! – Глаза радуются!

Ранее Ильин поделился семейными фотографиями с отдыха на острове Фукуок во Вьетнаме.