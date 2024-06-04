Жена Ильи Ильина рассказала, когда начала заниматься спортом после рождения дочери
Фото: Instagram/ilyina_tatyana_
Супруга известного казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина Татьяна рассказала, когда начала заниматься спортом после рождения дочери Айли, сообщает Zakon.kz.
Татьяна, которая в феврале 2024 года подарила именитому спортсмену дочь, отметила, что к спорту после родов нужно возвращаться по самочувствию и рекомендации врача.
"Я начала занятия через два месяца после операции! Занимаюсь я с Ильей Ильиным... и то, что мы делаем в зале – это маленькая, видимая часть айсберга под названием "метод Ильина". Метод – это приведение в баланс состояния души, разума и тела!" – поделилась своим опытом Татьяна Ильина.
Подписчики пожелали удачи супруге Ильина и отметили, что она – молодец:
- "Семейный отдых".
- "Татьяна – вы большая молодец".
- "Просто спорт это хорошо. Но после КС надо очень осторожно. Желаю удачи".
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