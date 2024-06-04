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Жена Ильи Ильина рассказала, когда начала заниматься спортом после рождения дочери

Когда можно начать заниматься спортом после родов или кесарево, рассказала жена Ильи Ильина, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 18:11 Фото: Instagram/ilyina_tatyana_
Супруга известного казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина Татьяна рассказала, когда начала заниматься спортом после рождения дочери Айли, сообщает Zakon.kz.

Татьяна, которая в феврале 2024 года подарила именитому спортсмену дочь, отметила, что к спорту после родов нужно возвращаться по самочувствию и рекомендации врача.

"Я начала занятия через два месяца после операции! Занимаюсь я с Ильей Ильиным... и то, что мы делаем в зале – это маленькая, видимая часть айсберга под названием "метод Ильина". Метод – это приведение в баланс состояния души, разума и тела!" – поделилась своим опытом Татьяна Ильина.

Подписчики пожелали удачи супруге Ильина и отметили, что она – молодец:

  • "Семейный отдых".
  • "Татьяна – вы большая молодец".
  • "Просто спорт это хорошо. Но после КС надо очень осторожно. Желаю удачи".

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