Жена Ильи Ильина рассказала, когда начала заниматься спортом после рождения дочери

Супруга известного казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина Татьяна рассказала, когда начала заниматься спортом после рождения дочери Айли, сообщает Zakon.kz.

Татьяна, которая в феврале 2024 года подарила именитому спортсмену дочь, отметила, что к спорту после родов нужно возвращаться по самочувствию и рекомендации врача.

"Я начала занятия через два месяца после операции! Занимаюсь я с Ильей Ильиным... и то, что мы делаем в зале – это маленькая, видимая часть айсберга под названием "метод Ильина". Метод – это приведение в баланс состояния души, разума и тела!" – поделилась своим опытом Татьяна Ильина.

Подписчики пожелали удачи супруге Ильина и отметили, что она – молодец:

"Семейный отдых".

"Татьяна – вы большая молодец".

"Просто спорт это хорошо. Но после КС надо очень осторожно. Желаю удачи".

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