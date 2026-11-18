Некоторых фермеров в Восточно-Казахстанской области привлекли к административной ответственности из-за деятельности "черных старателей" и обязали восстановить нарушенные земли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 18 ноября 2026 года издание YK-news.kz со ссылкой на Департамент экологии региона, недобросовестные недропользователи перекапывают сельхозугодья, уничтожая плодородный слой почвы, а восстанавливать поврежденные земли приходится крестьянским хозяйствам.

"Проблема актуальна для сельских округов и районных центров. После незаконных работ участки оказываются перекопанными, а кто это именно сделал, никто не знает. Обращение поступает, мы приезжаем с проверкой. Крестьянин говорит: "Я не знаю, кто-то перерыл". Но в первую очередь крестьянское хозяйство отвечает за этот участок", – рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента экологии ВКО Асет Сулейменов.

По словам Асета Сулейменова, некоторых фермеров уже привлекли к административной ответственности и выдали им предписания о восстановлении земель.

"Один восстановил сразу, второй сказал: "Это не я, не знаю". Пришлось в суд подать, обязать его восстановить разрушенные земли. Плодородный слой снят, все перерыто. Завтра скотина, зимой на технике кто-нибудь может туда попасть. Много может быть всяких ситуаций". Асет Сулейменов.

Кроме того, материалы направили в областной акимат и Управление земельных отношений для рассмотрения вопроса о возврате земель, которые не используются по назначению и подвергаются незаконным раскопкам.

Заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Кенгирбай Есенеев на брифинге 23 апреля 2026 года заявил о необходимости ужесточения ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.