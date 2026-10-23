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Происшествия

Сопротивление и стрельба: черные старатели массово проникли на рудник в Казахстане

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 11:13 Фото: Zakon.kz
На золотодобывающее предприятие в Акмолинской области проникли незаконные старатели, которые оказали сопротивление прибывшим на вызов полицейским, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилась информация, что вечером 21 октября 2026 года якобы на территорию горно-обогатительного комбината "Аксу" проникли десятки человек. Об этом сообщили в правоохранительные органы. При задержании сотрудниками отряда быстрого реагирования черные старатели оказали сопротивление, пытаясь скрыться. В итоге задержали 13 человек.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области 23 октября 2026 года прокомментировали, что инцидент произошел в поселке Бестобе, где полиция провела оперативно-профилактические мероприятия по пресечению незаконной добычи золота.

"В ходе мероприятий группа незаконных старателей оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Для пресечения противоправных действий и обеспечения безопасности сотрудники СОБР произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего нарушители были задержаны. Всего задержаны 13 человек. Все они привлечены к ответственности в соответствии с законом. Полиция продолжает работу по пресечению незаконной добычи драгоценных металлов. Любые противоправные действия, в том числе неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, будут пресекаться в соответствии с законом", – говорится в комментарии.

В поселке Бестобе в октябре на территории местной шахты с разницей в один день обнаружили тела двух мужчин. Предварительно было установлено, что они незаконно проникли на территорию объекта. В мае 2026 года на местном руднике тоже произошла аналогичная трагедия: двое нелегальных золотодобытчиков погибли при поиске золота.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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