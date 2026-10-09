Невероятную красоту озера Иссык сняли с высоты птичьего полета

Фотограф Фархат Кабдыкаиров запечатлел впечатляющие кадры озера Иссык в Алматинской области с высоты птичьего полета, сообщает Zakon.kz.

Своими наблюдениями фотограф поделился в Instagram.

По его словам, необычная ассоциация возникла у него совершенно неожиданно во время полета над озером.

"Пролетая над озером Иссык, я внезапно для себя увидел библейский сюжет! Посмотрите внимательно на последнюю картинку: змей-искуситель и дерево с яблоками! Фантастика!" – написал Фархат Кабдыкаиров.

Необычный взгляд на привычный природный пейзаж показывает, насколько по-разному можно воспринимать окружающий мир. То, что на первый взгляд кажется обычным сочетанием гор, воды и растительности, при определенном ракурсе может напомнить целую историю.

Публикация фотографа позволила подписчикам по-новому взглянуть на природный ландшафт озера Иссык и пофантазировать, рассматривая его очертания с необычного ракурса.

Немногим ранее, 9 октября 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана показали видео с краснокнижными фламинго в Иргиз-Тургае.