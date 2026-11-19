Прямой взгляд в камеру, светящиеся ночью глаза, отдых в тени и даже эффектный прыжок. В Казахстане появилась новая пушиста фотомодель. С таким интересным заявлением выступили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Так, главной героиней за 19 ноября 2026 года стала степная кошка (Felis lybica ornata), которую в Казахстане называют "мәлін".

В национальном парке "Алтын-Эмель" фотоловушка неоднократно фиксировала эту скрытную красавицу с ноября 2025 по июнь 2026 года. Она появлялась перед камерой и прохладными ночами при 0°C, и в дневную жару при +31°C.

Как узнать степную кошку

Песочно-серая шерсть с темными пятнами.

Длинный хвост с черными кольцами.

Поперечные полосы на лапах.

Степная кошка ведет преимущественно одиночный и ночной образ жизни. Увидеть ее в естественной среде непросто.

"Но на этот раз фотоловушка сохранила целую серию удивительных моментов из ее жизни", – с гордостью рассказывают сотрудники парка.

Степная кошка находится под государственной охраной в Казахстане.

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