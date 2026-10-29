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Меньше хлопот, больше мурчания: топ-7 самых неприхотливых пород кошек

лапки, кот, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 16:44 Фото: pexels
Абсолютно неприхотливых кошек не существует. Но некоторые породы действительно проще в повседневном содержании, сообщает Zakon.kz.

Американская короткошерстная

Американская короткошерстная – один из очевидных кандидатов для человека, которому нужен питомец без сложного груминга. У кошки плотная короткая шерсть, которую достаточно периодически расчесывать. Еще одно преимущество породы – достаточно уравновешенный характер. Такие кошки способны адаптироваться к разному ритму жизни семьи и обычно не требуют постоянного внимания.

Американская короткошерстная, кошка, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 16:44

Фото: pexels

Бурманская кошка

Бурма отличается короткой, гладкой и плотно прилегающей шерстью, поэтому ежедневная работа с расческой не требуется. При этом назвать бурму полностью самостоятельной нельзя. Представители породы ориентированы на человека, любят игры и общение.

Бурманская кошка, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 16:44

Фото: pexels

Абиссинская кошка

Короткая шерсть абиссинской кошки также делает ее удобной для домашнего содержания. Но будущему хозяину стоит учитывать темперамент абиссинца. Это энергичная и любознательная кошка, которой необходимы игры, движение и возможность исследовать пространство.

Абиссинская кошка, порода, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 16:44

Фото: pixabay

Русская голубая

В рейтинг можно включить и русскую голубую кошку. Ее короткая густая шерсть не нуждается в стрижках или ежедневном расчесывании. Эти кошки, как гласит публикация издания "Стерлеград", также известны сравнительно спокойным темпераментом.

Русская голубая кошка, фото, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 16:44

Фото: pixabay

Рэгдолл

Внешность рэгдолла может ввести будущего хозяина в заблуждение. Кажется, что роскошная полудлинная шерсть потребует многочасового ухода. На практике достаточно регулярного расчесывания, чтобы своевременно удалять выпавшие волоски и предотвращать спутывание. Еще рэгдоллы ценятся за спокойный характер.

Рэгдолл, кошка, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 16:44

Фото: pixabay

Сомалийская кошка

Сомали выглядит значительно более требовательной к уходу, чем является на самом деле. Ее полудлинную шерсть необходимо расчесывать, однако при регулярном уходе процедура не должна превращаться в ежедневную многочасовую обязанность. Главная особенность породы заключается в другом. Сомалийские кошки активны, сообразительны и любопытны. Им пригодятся игровые комплексы, когтеточки и интерактивные игрушки.

Сомалийская кошка, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 16:44

Фото: pexels

Норвежская лесная

Еще один неожиданный представитель списка – норвежская лесная кошка. Густая шерсть выглядит сложной в уходе, но при регулярном расчесывании большую часть года она не требует постоянного вмешательства хозяина. Эти лесные кошки достаточно активны, поэтому желательно оборудовать пространство, где питомец сможет лазать, наблюдать за происходящим и играть.

Норвежская лесная, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 16:44

Фото: pexels

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 16:44
Новый мурал с котиком появился в Астане

Немного ранее мы писали, что в Турции не осталось бездомных животных. Что с ним стало, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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