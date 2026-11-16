Снежный барс, горный козел и белка на одной "магистрали": в Кольсае нашли любимую тропу диких зверей

Похоже, у диких животных тоже есть свои любимые тропы. С таким заявлением выступили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, ранее фотоловушки в Катон-Карагае и Аксу-Жабаглы уже фиксировали нескольких животных, проходивших по одной тропе в разное время.

Теперь похожие интересные кадры получены и в государственном национальном природном парке "Кольсай колдери".

Так, одна фотоловушка запечатлела сразу трех разных обитателей дикой природы – в ее объектив попали:

снежный барс – редкий хищник, занесенный в Красную книгу Казахстана;

сибирский горный козел – ловкий обитатель высокогорий и скалистых склонов;

белка – подвижный лесной зверек, прекрасно приспособленный к жизни на деревьях.

В ведомстве поясняют, что дикие животные нередко используют удобные естественные маршруты для передвижения. Поэтому по одной тропе могут проходить совершенно разные виды.

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