Как 60 оленей из Украины прижились в лесах Бурабая

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана сегодня, 13 ноября 2026 года, рассказали интересную историю о том, как в лесах Бурабая появился Асканийский олень, сообщает Zakon.kz.

Так, Асканийский олень – гибридная форма, полученная при скрещивании разных подвидов благородного оленя в заповеднике "Аскания-Нова" в Украине.

Еще в 1963-1966 годах в Бурабай привезли 58 оленей из Азово-Сивашского заповедника, а в 1984 году – еще двух из "Аскании-Нова".

Животные прижились. Со временем их популяция значительно выросла.

По данным учета за 2023 год, на территории ГНПП "Бурабай" насчитывалось 1 512 асканийских оленей.

Известно, что за ними круглый год наблюдают сотрудники нацпарка: ведут учет, охраняют и организуют подкормку.

Как отмечают экологи, встретить оленей на свободе – большая удача. Специалисты подчеркивают:

"Если вам посчастливится увидеть их, наблюдайте издалека, не шумите и не пытайтесь подойти ради фотографии".

Интересные факты

Гибрид был получен в 1960-х годах в результате целенаправленного скрещивания крымского, кавказского благородных оленей и североамериканского вапити.

Летом шерсть имеет насыщенный рыжевато-бурый оттенок, а к зиме становится более густой и серо-бурой. На крупе хорошо заметно светлое "зеркало".

Самцы носят массивные, сильно ветвящиеся рога с множеством отростков. Они сбрасывают их ежегодно в конце зимы или весной, а к осени отращивают новые.

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