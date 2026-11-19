Администрация Государственного природного резервата "Акжайык", расположенного в Атырауской области, поделилась удивительным видео. В кадре можно заметить, как пернатые устроили настоящее шоу в небе на западе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Настоящий парад птиц в резервате "Акжайык", – гласит подпись к видео за 19 ноября 2026 года.

Если одни спокойно держатся на воде, другие парят высоко в небе, то третьи ныряют за добычей.

"Одна территория, но совершенно разный образ жизни! Для нас это удивительные кадры. Для птиц – обычная жизнь в родной среде обитания", – отмечают специалисты.

Кто попал в объектив?

Пеликан – птица, которую легко узнать по огромному клюву и характерному горловому мешку.

Орлан-белохвост – величественный хищник с широкими крыльями, способный подолгу парить в воздухе.

Баклан – искусный подводный охотник, который ныряет за рыбой.

Чайка – подвижная и хорошо знакомая обитательница водоемов и побережий.

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