Пеликаны, чайки и орлан-белохвост: пернатые устроили настоящее шоу в небе Казахстана
Фото: Instagram/qazaqormany
Администрация Государственного природного резервата "Акжайык", расположенного в Атырауской области, поделилась удивительным видео. В кадре можно заметить, как пернатые устроили настоящее шоу в небе на западе Казахстана, сообщает Zakon.kz.
"Настоящий парад птиц в резервате "Акжайык", – гласит подпись к видео за 19 ноября 2026 года.
Если одни спокойно держатся на воде, другие парят высоко в небе, то третьи ныряют за добычей.
"Одна территория, но совершенно разный образ жизни! Для нас это удивительные кадры. Для птиц – обычная жизнь в родной среде обитания", – отмечают специалисты.
Кто попал в объектив?
- Пеликан – птица, которую легко узнать по огромному клюву и характерному горловому мешку.
- Орлан-белохвост – величественный хищник с широкими крыльями, способный подолгу парить в воздухе.
- Баклан – искусный подводный охотник, который ныряет за рыбой.
- Чайка – подвижная и хорошо знакомая обитательница водоемов и побережий.
Немного ранее мы писали о том, как неуловимая степная кошка грациозно позировала для фотоловушки в Казахстане.
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