Выступая 19 ноября 2026 года на III Форуме стратегических партнеров, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил социально-экономические достижения Казахстана за последние годы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году валовой внутренний продукт нашей страны составит 398 млрд долларов, тогда как семь лет назад этот показатель составлял около 181 млрд долларов.

"С 2019 года в нашу экономику было привлечено 155 млрд долларов иностранных инвестиций. Объем внешней торговли страны приблизился к 150 млрд долларов. Совокупный объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда вырос на 44% и превысил 129 млрд долларов. В рамках программы "Нацфонд – детям" на индивидуальные счета более семи миллионов детей перечислено 2,5 млрд долларов". Касым-Жомарт Токаев

Без сомнения, как подчеркнул глава государства, "это наш бесценный вклад в обеспечение безопасного будущего подрастающего поколения".

"В Казахстане четко установлен гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, в рамках которого нашим гражданам предоставляется более тысячи медицинских услуг. В нашей стране предусмотрено 39 видов пособий для социально уязвимых категорий граждан". Касым-Жомарт Токаев

Также президент отметил, что за последние 7 лет в стране открыто 625 средних и крупных производственных предприятий, трудоустроено 3 млн 600 тысяч человек.

"Построено 118 млн квадратных метров жилья. Построено и отремонтировано 36 тысяч километров автомобильных трасс и 5 тысяч километров железных дорог. Казахстан входит в число мировых лидеров по запасам природных ресурсов и редких металлов, включая уран, нефть, уголь, титан, золото, хром, медь, вольфрам, кобальт, ванадий и другие критически важные минералы. Как известно, на мировом рынке спрос на эти ценные ресурсы очень высокий". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о роли научного сообщества, а также заявил, что "перед нами стоит поистине грандиозная цель".