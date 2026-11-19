Суд в Астане вынес приговор в отношении бывшего председателя Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел (МВД) Данияра Мейрхана, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного суда, 19 ноября 2026 года Межрайонным судом по уголовным делам города вынесен приговор.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 123 УК РК ("Понуждение лица к половому сношению"), с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 500 МРП (6 487 500 тенге)", – говорится в сообщении.

Дело рассматривали в закрытом режиме.

Приговор не вступил в законную силу.

Весной 2026 года появилась информация, что в отношении Данияра Мейрхана после жалоб возбуждено уголовное дело по двум статьям – злоупотребление должностными полномочиями и домогательства. В Министерстве внутренних дел сообщили, что на период проведения проверки он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

13 мая 2026 года сообщалось о прекращении дела о сталкинге в отношении Мейрхана. Но в суде рассматривали материалы частного обвинения.

Данияр Мейрхан с октября 2024 года был и. о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК. А в августе 2025 года он стал председателем этого комитета.

Отметим, что в конце апреля 2022 года, когда Данияр Мейрхан занимал должность начальника отдела полиции Тюлькубасского района Департамента полиции Туркестанской области, его заподозрили в мошеннических действиях в особо крупном размере в отношении автосалона. Он был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности ДП Шымкента. В начале мая стало известно, что Мейрхана отпустили под залог в 40 млн тенге. Позднее он был временно отстранен от занимаемой должности. А в октябре того же года Мейрхан получил новую должность – командира Полка патрульной полиции Шымкента.