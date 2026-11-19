По инициативе Қазақстан Халық Кеңесі при поддержке акимата Павлодарской области в регионе состоялась встреча с представителями профсоюзного движения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На одной площадке собрались члены Халық Кеңесі, представители Федерации профсоюзов и трудовых коллективов для обсуждения вопросов, имеющих значение для работников различных отраслей и регионов страны. Диалог охватил ключевые направления социально-трудовой политики, защиты прав работников и развития трудовых отношений. По его итогам профсоюзы представили Халық Кеңесі 25 инициатив, направленных на защиту интересов трудящихся и выработку системных решений общереспубликанского значения.

Встреча стала продолжением прямого диалога Халық Кеңесі с гражданами и профессиональными объединениями в регионах. Такой формат работы позволяет учитывать запросы трудовых коллективов и собирать предложения для дальнейшего рассмотрения.

Масштаб этого диалога во многом определяется охватом профсоюзного движения. Федерация профсоюзов Республики Казахстан объединяет около 2 млн человек, 24 отраслевых профсоюза и порядка 17 тыс. первичных организаций. Разветвленная сеть профсоюзов позволяет систематизировать запросы работников разных отраслей, обсуждать их на предприятиях и выносить вопросы общереспубликанского значения на совместные площадки.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Обращаясь к участникам, Ерлан Кошанов отметил, что в политике главы государства особое место занимает повышение престижа честного труда и укрепление уважения к человеку труда. Принцип "Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех" задает ценностный ориентир, который должен находить отражение в конкретных решениях государства, бизнеса и общества. В этом процессе важно учитывать не только позицию работодателей, но и мнение самих работников.

"Главная задача Халық Кеңесі, созданного по инициативе главы государства, – дать людям возможность быть услышанными и добиваться решения волнующих их проблем. Впервые в истории страны представители разных социальных групп, профессиональных сообществ и трудовых коллективов объединены в одном конституционном органе", – подчеркнул Ерлан Кошанов.

В свою очередь, аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал о региональном опыте поддержки трудовых коллективов, развития рабочих профессий и взаимодействия с профсоюзным движением.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

В ходе разговора были рассмотрены вопросы социального партнерства, защиты трудовых прав, профессионального развития, профориентации и трудоустройства молодежи, а также расширения участия работников в обсуждении решений, затрагивающих их интересы. Участники подчеркнули важность постоянной обратной связи между трудовыми коллективами, профсоюзами, работодателями и государственными органами. Такой подход позволяет не ограничиваться отдельными обращениями, а вырабатывать системные предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия.

"Федерация профсоюзов и Қазақстан Халық Кеңесі – по своей сути народные институты. Нас объединяет главное – человек, его интересы и будущее страны. Халық Кеңесі дает возможность разным слоям общества участвовать в обсуждении общенациональных вопросов. Важно, чтобы в этом диалоге весомо звучал голос людей труда, которые ежедневно вносят вклад в развитие Казахстана", – отметил председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин.

Особое внимание уделили поддержке рабочих профессий и подготовке кадров с учетом новых потребностей экономики. В 2025 году в Казахстане разработали и актуализировали 132 профессиональных стандарта, охвативших более 1,1 тыс. профессий, в том числе 600 рабочих. Эти изменения отражают растущую потребность в современных квалификациях и требуют согласованной работы образовательных организаций, предприятий и профессиональных объединений.

Одной из центральных тем форума стала платформенная занятость – работа через цифровые сервисы перевозок, доставки и других услуг. Эта сфера уже приобрела значительный масштаб: около миллиона человек оказывают услуги через 35 интернет-платформ. Развитие этой сферы требует понятных правил взаимодействия с цифровыми платформами, обеспечения социальных гарантий и защиты интересов граждан, получающих доход через такие сервисы.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Эта тема напрямую связана с задачами Послания президента Касым-Жомарта Токаева "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". Глава государства определил курс на создание народной цифровой экономики и поставил задачу сформировать до конца года упрощенный правовой режим цифровой занятости. В этой связи участники встречи обсудили необходимость создания условий, при которых развитие цифровых услуг будет сопровождаться соблюдением прав работников и понятными условиями их участия в платформенной экономике.

В развитие этой повестки речь шла также о влиянии автоматизации и искусственного интеллекта на организацию труда. Новые технологии меняют требования к навыкам, создают дополнительные возможности для трудоустройства и одновременно повышают значение своевременного обучения и переобучения. Профсоюзное сообщество может участвовать в обсуждении таких изменений, чтобы технологическое обновление сопровождалось развитием человеческого капитала и повышением социальной защищенности работников.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Отдельно заслуживает внимания предложение о создании рабочей группы "Еңбек дауысы". Предполагается, что группа станет площадкой для обсуждения всех вопросов, поднимаемых профсоюзами и трудовыми коллективами, с участием представителей государственных органов и депутатов, а также выработки конкретных решений, в том числе законодательного характера. Ерлан Кошанов отметил значимость этой идеи и необходимость ее дальнейшей предметной проработки совместно с профсоюзным сообществом.

Қазақстан Халық Кеңесі рассматривает взаимодействие с профсоюзами как постоянную работу, а не разовое обсуждение. Совет выступает площадкой для выработки согласованных решений с участием профсоюзов, работодателей, экспертов и профильных государственных органов.

Переданные профсоюзами 25 инициатив, а также предложения, поступившие в ходе встреч, будут систематизированы и рассмотрены в рамках дальнейшей работы Халық Кеңесі.

В ходе поездки Ерлан Кошанов и члены Халық Кеңесі, в том числе Вера Ким, Асет Кыдырманов, Тулеген Кунадилов, Лилия Стадникова, Наринэ Микаелян, Турсынбек Макишев, Николай Арсютин, Дмитрий Павленко, Борис Поломарчук, встретились с представителями гражданского общества и молодежных организаций и этнокультурных объединений. В ходе открытого разговора участники обсудили практические шаги по реализации Послания и внесли предложения по актуальным вопросам общественного развития.