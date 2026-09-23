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Политика

Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі: о чем говорил Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 15:25 Фото: akorda.kz
Сегодня, 23 сентября 2026 года, в Астане состоялась первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі. Подробности озвучили в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в начале заседания глава государства предложил кандидатуру Ерлана Кошанова на должность председателя Қазақстан Халық Кеңесі.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 15:25
Токаев предложил кандидатуру Ерлана Кошанова на пост председателя Халық Кеңесі
"Это авторитетная должность, имеющая конституционный статус. Поэтому считаю, что занять ее должен хорошо известный обществу человек, способный обеспечить эффективный диалог между гражданами и властью. Учитывая изложенное выше, предлагаю на этот пост кандидатуру Ерлана Жакановича Кошанова. Вы хорошо его знаете – это человек с высоким чувством ответственности, настоящий профессионал, обладающий богатым жизненным опытом. За его плечами много лет безупречной государственной службы. Будучи председателем Мажилиса, он активно участвовал в реализации масштабных реформ. Уверен, на посту председателя Халық Кеңесі он будет плодотворно работать и внесет значительный вклад в укрепление общественного согласия. Рассчитываю, что вы внимательно изучите и поддержите кандидатуру Ерлана Жакановича Кошанова".Касым-Жомарт Токаев

Далее Касым-Жомарт Токаев отметил, что членами нового консультативного органа стали высококвалифицированные специалисты, граждане, пользующиеся высоким доверием и известные своей патриотичной позицией.

"В их числе – известные личности, государственные и общественные деятели, предприниматели и активисты. Как я отмечал на первом заседании Курултая, масштабные преобразования открыли дорогу в государственное управление созидательным и новаторски мыслящим гражданам. Честно служить интересам страны – это высокая честь и священный долг. На каждого члена Халық Кеңесі возлагается особая ответственность. Уверен, что вы будете неустанно трудиться на благо Родины и внесете существенный вклад в укрепление нашей государственности. Искренне верю, что своей активной позицией вы будете способствовать укреплению единства и согласия в обществе".Касым-Жомарт Токаев

Также президент более подробно остановится на задачах, стоящих перед Қазақстан Халық Кеңесі, на завтрашнем заседании первой сессии.

По итогам голосования Ерлан Кошанов был избран на пост председателя Қазақстан Халық Кеңесі.

20 января 2026 года президент Токаев на Национальном курултае заявил: исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института он предложил создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана.

Уже 8 июля 2026 года указом президента Канатбек Жайсанбаев был назначен заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі и освобожден от ранее занимаемой должности.

22 сентября президент РК подписал указ "Об утверждении состава Қазақстан Халық Кеңесі". В его состав вошли 126 казахстанцев.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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