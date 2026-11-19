В 17 областях Казахстана на 20 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидается временами туман. В Атырау ожидается временами туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23-28 м/с. В Таразе ожидается ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Актюбинской области ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, в центре области порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Улытау ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман. В Жезказгане ночью и утром ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, северо-востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидаются осадки, на севере области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. В Караганде ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на юге, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Петропавловске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на юге, востоке области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, востоке, в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

Ранее сообщалось, что большая часть территории Казахстана в предстоящую пятницу окажется во власти непогоды.