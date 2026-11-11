Погода готовит неприятный сюрприз: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 17 областях Казахстана на 12 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области туман, гололед. Ветер северо-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью и утром туман, гололед.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается временами туман. В Туркестане ожидается временами туман.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, севере, в центре области осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидаются снег, гололед. На западе, севере, в центре области туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег). В горных районах области гололед. На севере, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, гололед, днем на севере, востоке области осадки (преимущественно снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на юге области порывы 15 м/с. В Караганде ожидается ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман. На юго-западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области 15-18 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. В Актобе ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром ожидается туман.

На юге, востоке, в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

В Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в Алматы пошел ноябрьский снег.