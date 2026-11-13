Погодные условия резко осложнятся: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 14 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в центре, горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере Карагандинской области, днем на севере, востоке, юге области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. В Караганде днем ожидается гололед. Ночью и утром туман.

Ночью на западе, севере Карагандинской области, днем на севере, востоке, юге области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. В Караганде днем ожидается гололед. Ночью и утром туман.

На юге, в центре, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-18 м/с. В Актобе ночью ожидается гололед. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Нчью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, юге области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ночью и утром ожидаются гололед, туман.

На западе, севере Павлодарской области ожидается гололед. На востоке, в центре области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Гололед.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман. На юго-западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидается гололед. На севере, востоке, юге области ожидается туман.

Днем на севере, востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, в горных районах области ожидается низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на западе области порывы 15-18 м/с. В Кокшетау ожидается гололед.

Ранее сообщалось, что 14 ноября почти весь Казахстан окажется под дождем и снегом.