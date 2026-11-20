В Алматы установилась необычно теплая для конца ноября погода: в ближайшие дни воздух будет прогреваться до +17°C. Долго ли продлится такое тепло и когда в город придет похолодание, Zakon.kz рассказали синоптики.

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по городу Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова рассказала, что в целом неделя будет относительно теплой, однако к ее окончанию ожидается понижение температуры.

"В период с 21 по 23 ноября в Алматы ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+7°C, днем +14+17°C. 24-25 ноября пройдут дожди, местами ожидается туман. Ветер сменит направление с юго-западного на западное с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3+9°C, днем +11+17°C. 26 ноября осадки прекратятся, сохранится переменная облачность. Ветер юго-западный, в конце дня порывы до 13 м/с. Температура ночью +5+7°C, днем +15+17°C", – сказала синоптик.

При этом в пятницу, 27 ноября, временами ожидается дождь. Ветер западный с порывами до 12 м/с. Температура воздуха понизится до +4+6°C ночью и +8+10°C днем, заключила представитель Гидрометцентра.

После относительно теплых дней в конце недели в Алматы начнется похолодание.

Прогноз погоды по городу Алматы на 21-27 ноября 2026 г.

21 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

22-23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

24 ноября: облачно, утром и днем дождь. Вечером туман. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.

25 ноября: переменная облачность, ночью дождь, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.

26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в конце дня порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

27 ноября: облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8, временами порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +8+10°С.

Ранее в РГП "Казгидромет" корреспонденту редакции рассказали, что зима в Алматы будет теплее обычного. Синоптики предоставили прогноз погодных условий на три месяца.