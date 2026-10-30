Последние теплые деньки в Алматы: какой будет погода в выходные и первую неделю ноября

Заключительный день октября и начало ноября порадуют алматинцев относительно теплой и сухой погодой. Днем воздух будет прогреваться до +18°С. Но после в городе ожидаются дожди и похолодание. В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz долгосрочный прогноз погоды на ближайшие семь дней.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в городе погода на будущей неделе будет преимущественно сухой, со слабым ветром. При этом дневная температура воздуха будет постепенно повышаться.

"К концу прогнозируемого периода ожидаются дожди и похолодание. Жителям и гостям города рекомендуем учитывать разницу между дневной и ночной температурами: для утренних и вечерних прогулок пригодится теплая верхняя одежда", – отметил представитель Гидрометцентра.

Синоптик также добавил, что до 4 ноября погода будет благоприятной для прогулок по городу. Но при планировании поездок в горы следует отдельно уточнять прогноз для горных районов, а также ориентироваться на штормовые предупреждения: погода и температура у подножья гор и в высокогорье может существенно отличаться от температурных условий в городе.

Прогноз погоды в Алматы с 31 октября по 6 ноября 2026 года:

31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

2-3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.

4 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

5 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ветер восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С.

6 ноября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +12+14°С.

Ранее синоптики рассказали, какая погода по Казахстану прогнозируется на субботу, 31 октября 2026 года.