В области Улытау в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" среди школьников была организована и проведена познавательная интеллектуальная квиз-викторина.

В ходе мероприятия учащиеся проверили свои знания по вопросам охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, бережного отношения к природе, сохранения чистоты окружающего мира и формирования экологической культуры. Отвечая на интересные вопросы и выполняя познавательные задания, школьники соревновались друг с другом, проявляя активность, эрудицию и смекалку.

Фото: пресс-служба акимата области Улытау

Квиз-игра была направлена не только на повышение экологической грамотности учащихся, но и на воспитание любви к природе, бережного отношения к окружающей среде и чувства личной ответственности за ее сохранение.

Подобные познавательные мероприятия способствуют формированию экологического сознания подрастающего поколения, призывают беречь природу, поддерживать чистоту родного края и вносить свой вклад в защиту окружающей среды.

Чистая природа – залог светлого будущего. Чистота начинается с каждого из нас.