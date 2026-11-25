25 ноября 2026 года на казахстанско-узбекской государственной границе состоялось совместное открытие модернизированных пунктов пропуска "Жібек жолы" в Туркестанской области и "Гишт-Куприк" в Ташкентской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства финансов РК 25 ноября 2026 года сообщили, что министр финансов Мади Такиев и заместитель премьер-министра – министр экономики и финансов Республики Узбекистан Джамшид Кучкаров перерезали символическую ленту.

Фото: Минфин

"По поручению главы государства Министерство финансов последовательно модернизирует пограничную инфраструктуру. На границах с Узбекистаном, Китаем и Туркменистаном запущены девять модернизированных автомобильных пунктов пропуска. За десять месяцев 2026 года объем пропуска автотранспорта вырос на 25% и достиг 2 млн автомобилей. Поступления таможенных платежей и налогов в целом по стране составили 4,3 трлн тенге (порядка 10 млрд долларов США), увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметили в министерстве.

Фото: Минфин

Значимость проекта определяется прежде всего масштабом пассажирского потока. В 2024 году через "Жібек жолы" прошли более 11 млн человек. На время закрытия перехода людям приходилось пользоваться другими маршрутами, что создавало дополнительную нагрузку на соседние пункты пропуска. Возобновление работы объекта позволяет восстановить привычный маршрут между двумя странами.

Фото: Минфин

"В ходе реконструкции на месте прежней инфраструктуры построены два пассажирских терминала общей площадью около 10 тыс. кв. метров. Один предназначен для въезда, другой – для выезда. Для досмотра автотранспорта предусмотрен общий навес площадью 6 тыс. кв. метров. Количество полос движения при въезде увеличено с двух до шести. Пассажирские и транспортные потоки разделены, что позволяет более рационально организовать движение на территории пункта пропуска", – сообщили в Минфине.

В периоды пиковой нагрузки обновленная инфраструктура предусматривает возможность пропуска до 100 тыс. человек в сутки. Этот показатель характеризует возможности объекта при повышенном пассажиропотоке.

Терминалы оснащены 82 кабинами паспортного контроля и 20 автоматическими системами паспортного контроля Q-gate. Применение автоматизированных систем позволяет выполнять отдельные контрольные процедуры в электронном формате и расширяет возможности обслуживания пассажиров.

Фото: Минфин

Для таможенного контроля установлены рентгеновские аппараты, сканеры для пассажиров, оборудования радиационного контроля и инспекционно-досмотровые комплексы для автобусов и легковых автомобилей. Техническое оснащение направлено на повышение эффективности контрольных процедур при соблюдении требований безопасности.

"Особое значение модернизация имеет для развития туризма. Пункт пропуска ориентирован на обслуживание физических лиц, легковых автомобилей и автобусов. Обновление инфраструктуры создает условия для расширения туристических маршрутов, организации автобусных туров и развития международных пассажирских перевозок, в том числе транзитных маршрутов через Казахстан". Министерство финансов

Для граждан двух стран это дополнительные возможности для семейных поездок, путешествий, обучения и деловых встреч. Для туристических компаний и перевозчиков – условия для развития пассажирских маршрутов между Казахстаном и Узбекистаном.

Фото: Минфин

"Совместное открытие "Жибек жолы" и "Гишт-Куприк" продолжает курс президентов наших стран на укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений", – отметил Мади Такиев.

Согласованное обновление сопредельных пунктов пропуска способствует дальнейшему развитию транспортного сообщения, деловых, культурных и гуманитарных связей Казахстана и Узбекистана.

С казахстанской стороны в церемонии также приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Ералы Тугжанов, заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов.