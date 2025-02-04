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Общество

КГД предложил новые маршруты в связи с закрытием пункта пропуска "Жибек Жолы"

КГД предложил новые маршруты в связи с закрытием пункта пропуска &quot;Жибек Жолы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 19:29 Фото: pixabay
Комитет государственных доходов объявил, что в связи с закрытием узбекистанской стороной для завершения строительства пункта пропуска "Гишт-Куприк" на четыре месяца, с 5 февраля 2025 года также закрывается пункт пропуска "Жибек Жолы" со стороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что физическим лицам, пересекающим границу через вышеуказанные пункты пропуска в пешем порядке и на транспортных средствах для личного пользования, необходимо пересмотреть маршруты.

Так, пешеходы могут пройти через пункты пропуска "Капланбек", "Б. Конысбаева" и контрольно-пропускные пункты "Сырдарья" и "Целинный".

Грузовые автотранспортные средства направят через пункты пропуска "Б. Конысбаева", "Атамекен", "Казыгурт" и "Тажен".

Перемещение железнодорожного транспорта будет осуществляться через железнодорожные пункты пропуска "Сарыагаш" и "Бейнеу".

Ранее казахстанцев предупредили об ограничениях на границе с Узбекистаном.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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