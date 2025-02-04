КГД предложил новые маршруты в связи с закрытием пункта пропуска "Жибек Жолы"

Комитет государственных доходов объявил, что в связи с закрытием узбекистанской стороной для завершения строительства пункта пропуска "Гишт-Куприк" на четыре месяца, с 5 февраля 2025 года также закрывается пункт пропуска "Жибек Жолы" со стороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что физическим лицам, пересекающим границу через вышеуказанные пункты пропуска в пешем порядке и на транспортных средствах для личного пользования, необходимо пересмотреть маршруты.

Так, пешеходы могут пройти через пункты пропуска "Капланбек", "Б. Конысбаева" и контрольно-пропускные пункты "Сырдарья" и "Целинный".

Грузовые автотранспортные средства направят через пункты пропуска "Б. Конысбаева", "Атамекен", "Казыгурт" и "Тажен".

Перемещение железнодорожного транспорта будет осуществляться через железнодорожные пункты пропуска "Сарыагаш" и "Бейнеу".

Ранее казахстанцев предупредили об ограничениях на границе с Узбекистаном.