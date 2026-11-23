Пункт пропуска на кыргызско-казахской границе временно закроют с 25 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишут 23 ноября кыргызские СМИ со ссылкой на Государственную пограничную службу КР, с 1:00 25 ноября через пункт пропуска "Чалдыбар" в Чуйской области перестанут пропускать все виды транспорта.

С 23 ноября уже ограничен въезд грузовых машин из Казахстана в Кыргызстан. С 25 ноября проезд будет полностью закрыт для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Люди смогут пересекать границу пешком.

Ограничения связаны со строительными работами на казахстанском КПП "Сыпатай Батыр" в Меркенском районе Жамбылской области, расположенном напротив "Чалдыбара".

По предварительным данным, движение транспорта через пункты пропуска возобновят к концу 2027 года.

На время закрытия водители могут воспользоваться другими КПП в Чуйской области:

"Ак-Жол";

"Ак-Тилек";

"Кен-Булун";

"Токмок".

4 ноября 2026 года в посольстве Казахстана в Узбекистане поделились хорошей новостью о пункте пропуска "Жибек Жолы", который технически готов к эксплуатации.