В Западно-Казахстанской области суд рассматривает иск против предпринимателя, который оставил без мебели и денег 15 покупателей из шести городов страны. Общая сумма ущерба превысила 25 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" 26 ноября 2026 года пишет, что в Специализированном межрайонном экономическом суде региона рассматривают иск в защиту прав 15 потребителей.

Обращение в суд направил профильный департамент после многочисленных жалоб граждан.

"Пострадавшими оказались жители не только Уральска, но и Астаны, Алматы, Атырау, Кызылорды и Караганды. В 2025-2026 годах все они заказали у одного предпринимателя межкомнатные двери и мебель, полностью и вовремя оплатив покупки. Однако в оговоренные сроки свой товар люди так и не получили, а деньги продавец до сих пор не вернул", – пояснили в Департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО.

В ведомстве отметили, что такие действия нарушают сразу несколько норм законодательства:

Закон "О защите прав потребителей" (ст. 7 и ст. 24) гарантирует покупателям защиту их интересов и обязывает продавца полностью возместить убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств.

Гражданский кодекс РК (ст. 272) прямо требует, чтобы любые договорные обязательства исполнялись надлежащим образом и в установленный срок.

Государственный орган потребовал через суд обязать предпринимателя вернуть покупателям все заплаченные ими средства – в общей сложности более 25 млн тенге.

В другом деле в Шымкенте иностранному предпринимателю полностью возместили ущерб в размере 4 млн 33 тыс. тенге после обращения в полицию по факту мошенничества. По данным следствия, мужчина передал подозреваемой золотые украшения на указанную сумму, однако в течение двух месяцев не мог получить деньги обратно.