В Шымкенте иностранному предпринимателю полностью возместили ущерб в размере 4 млн 33 тыс. тенге после обращения в полицию по факту мошенничества, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, мужчина передал подозреваемой золотые украшения на указанную сумму, однако в течение двух месяцев не мог получить деньги обратно. После этого он обратился за помощью в правоохранительные органы.

Полиция установила личность женщины и провела необходимые следственные действия. В результате потерпевшему вернули всю сумму. Предприниматель поблагодарил казахстанских полицейских за помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские в преддверии праздников обратились к казахстанцам с важным предупреждением.