Иностранный предприниматель вернул более 4 млн тенге благодаря полиции Шымкента
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте иностранному предпринимателю полностью возместили ущерб в размере 4 млн 33 тыс. тенге после обращения в полицию по факту мошенничества, сообщает Zakon.kz.
По данным следствия, мужчина передал подозреваемой золотые украшения на указанную сумму, однако в течение двух месяцев не мог получить деньги обратно. После этого он обратился за помощью в правоохранительные органы.
Полиция установила личность женщины и провела необходимые следственные действия. В результате потерпевшему вернули всю сумму. Предприниматель поблагодарил казахстанских полицейских за помощь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее полицейские в преддверии праздников обратились к казахстанцам с важным предупреждением.
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