Конец ноября ознаменуется началом календарной зимы в мегаполисе. Какой будет погода в предстоящие дни, рассказал Zakon.kz представитель РГП "Казгидромет".

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаева, в течение семи дней в мегаполис придет похолодание, а следом – обильные осадки.

"В Алматы и прилегающих горных районах конец ноября и начало декабря будут сопровождаться неустойчивой погодой. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки, туманы и постепенное понижение температуры воздуха. В городе наиболее интенсивные осадки ожидаются 1-2 декабря, в горах – с 30 ноября по 2 декабря". Баян Канаева

В начале выходных, 28 ноября, в Алматы ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. 29 ноября ожидается без осадков. Ночью и утром в эти дни прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит от 0 до +3°С, днем +6+8°С.

30 ноября утром и днем вновь ожидаются дождь и снег, временами туман. Дневная температура понизится до +5+7°С.

1-2 декабря будет облачно, с осадками: 1 декабря днем и 2 декабря временами прогнозируются сильный дождь и снег. Сохранится туман, порывы ветра будут достигать 13 м/с. Температура ночью составит 0+2°С, днем +4+6°С.

3-4 декабря в Алматы временами ожидаются осадки преимущественно в виде снега, туман. Ночью температура понизится до 0-2°С, днем составит +3+5°С, может даже опуститься и ниже. При таких ночных температурах мокрые участки дорог и тротуаров могут подмерзать.

"В горных районах города погодные условия будут более сложными. 29 ноября ожидаются осадки, ночью – снег. 30 ноября днем прогнозируются сильные осадки, а 1-2 декабря – снег, временами сильный. 3-4 декабря снег сохранится. В течение прогнозируемого периода ожидаются туман и гололед. Порывы ветра в горах будут достигать 15-20 м/с, 30 ноября – 1 декабря временами 25 м/с". Баян Канаева

Также специалисты призывают жителей и гостей Алматы одеваться с учетом сырой погоды и похолодания, выбирать непромокаемую обувь с нескользящей подошвой.

"В тумане и при сильных осадках видимость будет ухудшаться, поэтому водителям следует снижать скорость и увеличивать дистанцию, а пешеходам быть особенно внимательными при переходе проезжей части", – рекомендовали представители Гидрометцентра.

Кроме всего прочего, любителей активного отдыха просят отложить походы в горы, выходы на высокогорные маршруты в период сильных осадков и ветра, особенно с 30 ноября по 2 декабря. Снег, туман и обледенение могут затруднить ориентирование и сделать тропы и подъездные дороги скользкими.

"Перед поездкой необходимо уточнять прогноз и штормовые предупреждения "Казгидромета", проверять сообщения экстренных служб и информацию о работе горных курортов. При ухудшении погоды следует отказаться от продолжения маршрута", – добавила синоптик.

Прогноз погоды по Алматы на 28 ноября – 4 декабря 2026 года.

28 ноября: переменная облачность, ночью небольшие осадки – дождь, снег. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.

29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С.

30 ноября: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +5+7°С.

1 декабря: облачно, осадки, днем временами сильные в виде дождя и снега. Также возможен туман. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы могут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.

2 декабря: облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный 3-8, с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.

3-4 декабря: облачно, временами осадки – преимущественно снег. Туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.

Ранее в "Казгидромете" рассказали, какая синоптическая ситуация и опасные погодные явления будут наблюдаться на территории Казахстана в предстоящую субботу, 28 ноября 2026 года.