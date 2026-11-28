В Жамбылской области водителя BMW привлекли к административной ответственности сразу за несколько нарушений правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль BMW 540 попал в поле зрения сотрудников Центра оперативного управления полиции благодаря камерам видеонаблюдения. Машину остановили на проспекте Жамбыла.

Выяснилось, что водитель ездил с тонировкой, не пристегивался ремнем безопасности и нарушал требования дорожной разметки. Кроме того, автомобиль не прошел обязательный технический осмотр.

Водителя привлекли к административной ответственности, а машину отправили на штрафстоянку.

Ранее в Таразе водитель без прав пытался перехитрить полицейских, чтобы его автомобиль не поместили на штрафстоянку.