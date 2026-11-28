BMW отправили на штрафстоянку за ряд нарушений в Жамбылской области
Фото: polisia.kz
В Жамбылской области водителя BMW привлекли к административной ответственности сразу за несколько нарушений правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль BMW 540 попал в поле зрения сотрудников Центра оперативного управления полиции благодаря камерам видеонаблюдения. Машину остановили на проспекте Жамбыла.
Выяснилось, что водитель ездил с тонировкой, не пристегивался ремнем безопасности и нарушал требования дорожной разметки. Кроме того, автомобиль не прошел обязательный технический осмотр.
Водителя привлекли к административной ответственности, а машину отправили на штрафстоянку.
Ранее в Таразе водитель без прав пытался перехитрить полицейских, чтобы его автомобиль не поместили на штрафстоянку.
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