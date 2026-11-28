В Таразе водитель без прав пытался перехитрить полицейских, чтобы его автомобиль не поместили на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 ноября 2026 года в Департаменте полиции (ДП) Жамбылской области, сотрудники остановили автомобиль марки Changan. При проверке документов выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, поскольку ранее водительское удостоверение не получал .

По правилам нарушителя привлекли к административной ответственности. Но история на этом не закончилась.

"После оформления протокола водитель закрыл автомобиль на ключ и покинул место остановки, не выполнив требование о водворении транспортного средства на специализированную стоянку", – проинформировали в ДП.

Сотрудники полиции вызвали эвакуатор и автомобиль все-таки был доставлен на специализированную стоянку.

А в Алматы мужчина без водительских прав пошел дальше. Он в состоянии алкогольного опьянения управлял экскаватором.

