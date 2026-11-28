Казахстанец опробовал необычный метод спасти авто от штрафстоянки
Фото: primeminister.kz
В Таразе водитель без прав пытался перехитрить полицейских, чтобы его автомобиль не поместили на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 27 ноября 2026 года в Департаменте полиции (ДП) Жамбылской области, сотрудники остановили автомобиль марки Changan. При проверке документов выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, поскольку ранее водительское удостоверение не получал.
По правилам нарушителя привлекли к административной ответственности. Но история на этом не закончилась.
"После оформления протокола водитель закрыл автомобиль на ключ и покинул место остановки, не выполнив требование о водворении транспортного средства на специализированную стоянку", – проинформировали в ДП.
Сотрудники полиции вызвали эвакуатор и автомобиль все-таки был доставлен на специализированную стоянку.
А в Алматы мужчина без водительских прав пошел дальше. Он в состоянии алкогольного опьянения управлял экскаватором.
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