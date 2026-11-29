Ночные морозы до -15°C и сильные осадки: прогноз на пять дней в мегаполисах

Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)

"Казгидромет" представил прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 30 ноября – 4 декабря. В первые дни зимы в столице ожидаются морозы до -15°C, в Алматы дожди будут сменяться снегом, а в Шымкенте сохранится тепло до +12°C, сообщает Zakon.kz.

Астана 30 ноября: переменная облачность, ночью снег, поземок, днем без осадков. Температура воздуха ночью -11...-13°C, днем -8...-10°C. Ветер 9-14 метров в секунду. 1 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -8...-10°C. Ветер 7-12 метров в секунду. 2 декабря: переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег, поземок. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -8...-10°C. Ветер 9-14 метров в секунду. 3 декабря: переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -8...-10°C. Ветер 7-12 метров в секунду. 4 декабря: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -8...-10°C. Ветер 7-12 метров в секунду. Алматы 30 ноября: переменная облачность, утром и временами днем осадки в виде дождя и снега, туман. Температура воздуха ночью +1...+3°C, днем +5...+7°C. Ветер 3-8 метров в секунду. 1 декабря: облачно, временами дождь и снег, днем осадки, временами сильные, туман. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +4...+6°C. Ветер 3-8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду. 2 декабря: облачно, осадки в виде дождя и снега, временами сильные, туман. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +4...+6°C. Ветер 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. 3 декабря: облачно, осадки преимущественно в виде снега, туман. Температура воздуха ночью -2...0°C, днем +3...+5°C. Ветер 3-8 метров в секунду. 4 декабря: облачно, осадки преимущественно в виде снега, туман. Температура воздуха ночью -2...0°C, днем +3...+5°C. Ветер 3-8 метров в секунду. Шымкент 30 ноября: переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +8...+10°C. Ветер 3-8 метров в секунду. 1 декабря: переменная облачность, ночью дождь и туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью +4...+6°C, днем +8...+10°C. Ветер 5-10 метров в секунду. 2 декабря: переменная облачность, без осадков, ночью туман. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +8...+10°C. Ветер 2-7 метров в секунду. 3 декабря: переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +10...+12°C. Ветер 2-7 метров в секунду. 4 декабря: переменная облачность, временами дождь, ночью туман. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +10...+12°C. Ветер 8-13 метров в секунду. Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 29 ноября.

Поделитесь новостью