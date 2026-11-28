"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 29 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и 16 областях РК, сообщает Zakon.kz.

В Алматы ночью и утром ожидается туман. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, временами ожидаются туман и порывы ветра 15-20 м/с.

На севере, юге и в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. На юге и в горных районах – порывы ветра 15-20 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

На севере и в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, снег и гололед. На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах – туман. В горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере и востоке области Абай ожидаются снег, метель и гололед. Ночью и утром на востоке и юге – туман. На севере и западе ожидается ветер 15-20 м/с.

На севере, востоке и в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель и гололед. Ночью и утром на востоке и юге – туман. На севере и востоке ожидается ветер 15-20 м/с.

На севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. В горных районах – гололед и ветер 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются снег, метель и гололед. На западе, юге, востоке и в центре – порывы ветра 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются снег, метель, гололед и порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег и гололед. На западе, севере и востоке – туман. В Уральске ночью ожидаются небольшой снег и гололед. Также прогнозируется туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются снег и низовая метель, днем – на юге и востоке. Ночью и утром на западе и юге ожидается туман. На западе, севере и юге – порывы ветра 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются снег, низовая метель и порывы ветра 15-20 м/с.

На востоке и юге Костанайской области ожидаются снег и низовая метель. Ночью и утром на западе и севере – туман. На востоке и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке Атырауской области ожидаются туман и гололед.

На востоке и в горных районах области Жетысу ожидается туман, порывы ветра 15-20 м/с, временами до 25 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке и в центре области Улытау ожидаются туман и гололед. В Жезказгане ночью и утром также ожидаются туман и гололед.

На западе, севере и востоке Карагандинской области ожидаются снег, метель, гололед и порывы ветра 15-20 м/с. В Караганде ожидаются снег, низовая метель и гололед, ночью – порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Кызылординской области ожидаются дождь, снег, туман и гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман и гололед.

На западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются дождь, снег, туман и гололед. На западе – порывы ветра 15-20 м/с. В Актау ночью временами ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются снег и низовая метель. Ночью порывы ветра 15-20 м/с, на востоке временами до 23 м/с, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются снег и низовая метель.

Ранее к жителям Алматы, Шымкента и еще двух городов обратился "Казгидромет".