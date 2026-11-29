В Восточно-Казахстанской области 29 ноября, в день внеочередных выборов депутатов маслихатов, возле избирательных участков организовали сельскохозяйственные ярмарки, сообщает Zakon.kz.

Таким образом жители, которые приходят выразить свою гражданскую позицию, получают возможность приобрести продукцию местных товаропроизводителей по доступным ценам.

На прилавках предприниматели представили мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты и другие продовольственные товары. Их предлагают напрямую сельхозпроизводители и местные предприятия, поэтому покупатели могут приобрести необходимые продукты по доступным ценам.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Особенно оживленно на ярмарках в Тарбагатайском районе, где жители с самого утра принимают активное участие в голосовании, а затем отправляются за покупками.

Площадки, на которых развернулась праздничная торговля, стали дополнительными точками притяжения для сельчан, которые в этот день приходят на избирательные участки семьями.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Ярмарочная торговля развернулась и в других районах Восточного Казахстана. Организаторы подготовили площадки так, чтобы жители могли совместить участие в голосовании с покупками. Для создания праздничной атмосферы оборудовали фотозоны, где можно сделать памятные снимки.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Сельскохозяйственные ярмарки в день выборов стали возможностью поддержать местных производителей и предложить жителям региона качественные продукты по сниженным ценам. Активное участие покупателей показывает, что такой формат востребован: люди приходят не только проголосовать, но и провести время на ярмарке, сделать покупки и пообщаться с земляками.

Стоит отметить, помимо ярмарок в городах Риддер и Алтай, а также районе Улкен Нарын, для жителей организовали бесплатный проезд.