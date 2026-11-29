На избирательных участках Медеуского района Алматы сегодня звучат не только песни о родном городе, но и популярные хиты в исполнении самих избирателей. Здесь организовали музыкальную акцию "Спой песню с избирателем", сообщает Zakon.kz.

Такой формат уже знаком жителям района по предыдущим выборам. В этот раз организаторы решили вновь предоставить горожанам возможность проявить свои вокальные таланты.

После голосования многие не спешат расходиться: одни берут микрофон, другие подпевают и танцуют. Особенно полюбилось караоке молодежи.

"Мы пришли с подругами голосовать, а тут, оказывается, и спеть можно. Нам песни Кайрата Нуртаса нравятся, под них и потанцевать можно. Настроение – супер! Всех призываю приходить на выборы наших городских депутатов и зарядиться отличным настроением", – рассказала Гульмаржан Айдосқызы.

Караоке организовали на избирательных участках №379, №381 и №382, расположенных в школе-гимназии №131 им. Бауыржана Момышулы. На участке №382 к 09:00 уже проголосовали более 70 человек.

Фото: акимат Алматы

Для жителей микрорайона Самал-2 также организовали ярмарку сельскохозяйственной продукции и изделий ручной работы. Местные мастера представили авторские игрушки, вязаные изделия и украшения из полимерной глины.

"Мы делаем все своими руками – мы вяжем, мы шьем", – поделилась одна из участниц ярмарки.

Напомним, сегодня в Алматы проходят внеочередные выборы депутатов маслихата города. Работают 670 избирательных участков, на 41 из них доступен сервис однодневной регистрации.

Голосование продлится до 20:00.