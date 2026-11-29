В Акмолинской области продолжаются выборы депутатов маслихатов всех уровней. По состоянию на 10:00 свой выбор сделали 12,04% избирателей, сообщает Zakon.kz.

На участки приходят представители разных поколений, а в городах и селах области проходят концертные программы и продовольственные ярмарки.

Всего в регионе открыто 757 избирательных участков. Из них 696 расположены по месту регистрации граждан, еще 61 – в местах временного пребывания. В списки избирателей включены более 521 тысячи жителей области.

Фото: РСК Акмолинской области

Одним из самых возрастных избирателей стал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Нуркасым Ажитаев. Житель Косшы проголосовал на избирательном участке №750. После голосования ветеран по казахской традиции дал бата, пожелав соотечественникам мира, благополучия и единства.

"Пусть в нашей стране всегда будут мир и согласие, в каждом доме – достаток и благополучие. Мы пережили немало трудностей, поэтому хорошо знаем цену мирному небу. Желаю молодому поколению жить в мире, трудиться на благо своей страны и беречь единство нашего народа. Пусть Казахстан процветает!" – пожелал Нуркасым Ажитаев.

Фото: РСК Акмолинской области

На избирательных участках сегодня можно встретить сразу несколько поколений одной семьи. Бабушки и дедушки приходят вместе с детьми и внуками. Для тех, кто впервые принимает участие в выборах, а также для первых избирателей подготовили памятные подарки.

Между тем для удобства жителей во всех городах и районах области организован бесплатный подвоз избирателей до участков.

На избирательных участках региона подготовили и культурную программу. В Кокшетау, Степногорске и Буландынском районе проходят концерты, а во всех районах области оборудованы тематические фотозоны, где жители могут сделать памятные снимки.

Фото: РСК Акмолинской области

Совместить поход на избирательный участок с покупкой продуктов могут жители шести сел Целиноградского района. В Акмоле, Талапкере, Караоткеле, Коянды, Арайлы и Родине проходят продовольственные ярмарки.

По итогам выборов в Акмолинской области предстоит избрать 265 депутатов областного, городских и районных маслихатов. Именно местные представительные органы участвуют в решении вопросов развития территорий, утверждении региональных программ и местных бюджетов.

Работу участков обеспечивают более тысячи избирательных комиссий, в составе которых задействованы свыше 5,7 тысячи человек. За соблюдением порядка голосования следят общественные наблюдатели.

Голосование в Акмолинской области продолжается.