Жители, пришедшие на избирательный участок №650, смогли познакомиться с творческими работами молодежи, сообщает Zakon.kz.

Особый интерес посетителей вызвали художественные произведения, посвященные развитию страны, миру и единству. Подобные инициативы помогают поддерживать молодых талантов и раскрывать их творческий потенциал.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Напомним, в Алматы работают 670 избирательных участков. Дополнительную информацию о ходе выборов можно получить по единому номеру 109. Голосование продлится до 20:00.