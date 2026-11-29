В Алматы на одном из избирательных участков представили творчество молодежи
Фото: акимат Алматы
Жители, пришедшие на избирательный участок №650, смогли познакомиться с творческими работами молодежи, сообщает Zakon.kz.
Особый интерес посетителей вызвали художественные произведения, посвященные развитию страны, миру и единству. Подобные инициативы помогают поддерживать молодых талантов и раскрывать их творческий потенциал.
Напомним, в Алматы работают 670 избирательных участков. Дополнительную информацию о ходе выборов можно получить по единому номеру 109. Голосование продлится до 20:00.
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