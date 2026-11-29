В Восточно-Казахстанской области завершилось голосование на выборах депутатов маслихатов. Работали все 534 избирательных участка, в списки были включены 484 350 избирателей. За депутатские мандаты боролись 577 кандидатов.

Жители региона активно участвовали в голосовании. На участки приходили семьями, вместе с близкими и друзьями. Свой гражданский долг исполнил и аким ВКО Нурымбет Сактаганов, проголосовавший вместе с родителями, супругой и детьми.

Особое внимание уделили доступности участков для всех категорий граждан. Были предусмотрены пандусы, специальные кабины, инватакси, аудиоматериалы и услуги сурдопереводчиков.

По данным ЦИК, ВКО вошла в число регионов с высокой явкой, 65,48%.

После закрытия всех 534 участков в 20:00 начался подсчет голосов. Впереди – установление официальных итогов и работа нового депутатского корпуса, от которого жители ожидают конкретных решений и внимания к вопросам развития региона.