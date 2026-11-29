В Западно-Казахстанской области избирательные участки завершили работу. После окончания голосования участковые комиссии приступили к подсчету голосов. В течение дня за ходом голосования следили представители общественных объединений.

По их оценке, избирательный процесс проходил спокойно и организованно, права граждан соблюдались.

Наблюдатель от независимого общественного объединения "Жария" Амантай Садықов отметил высокую активность избирателей и хорошую подготовку участка.

"На этом участке наблюдается высокая активность голосующих, особенно среди молодежи. Подготовка к выборам прошла хорошо, все идет спокойно. Я уже семь лет работаю наблюдателем от независимого общественного объединения "Жария". Мы ведем собственный подсчет пришедших на голосование граждан, а затем сверяем данные с городской территориальной избирательной комиссией. Мы пришли наблюдать добровольно, чтобы выборы прошли честно", – рассказал Амантай Садықов.

Положительную оценку организации голосования дали и представители коалиции общественных наблюдателей "Дауыс". Асел Меңдибаева, наблюдавшая на участке №230, подчеркнула важность соблюдения прав избирателей и прозрачности процедур.

В свою очередь, Жанар Сарбупина, работавшая на участке №44, отметила, что голосование проходило в спокойной обстановке, комиссия действовала в соответствии с установленными требованиями, нарушений общественного порядка не наблюдалось.

Наблюдатели подчеркнули, что их главная задача – обеспечить объективный контроль за ходом голосования и соблюдением законодательства. После закрытия участков они продолжают следить за процедурами подсчета голосов.