Мертвый сезон для отдыхающих: как водные аттракционы отравляют и отбирают жизнь

Отдых у воды становится все менее безопасным и здоровым. Акватории у пляжей оккупировали гидроциклы, "бананы", "шайбы" и прочие скоростные аттракционы, отравляя воздух и воду, а то и вовсе калеча отдыхающих. Какие в Казахстане существуют "правила водного движения", разбирался Zakon.kz.

В местных водоемах нет акул, пираний и крокодилов, однако лишиться конечности или даже жизни, посещая пляж, отдыхающие вполне могут и у нас. Нишу опасных водных хищников в РК заняли расплодившиеся скоростные аттракционы. Так, Zakon.kz писал о том, как в минувшие выходные винтом мотора катера искалечило ногу (ее затем пришлось ампутировать) отдыхающему на казахстанском озере Алаколь.

Неделей ранее в соседней Киргизии, на Иссык-Куле – еще одном популярном месте отдыха казахстанцев – водный скутер врезался в прогулочный кораблик, убив двух туристов. И подобные истории происходят регулярно. Причин у "ДТП на воде" две. Первая: и операторы аттракционов, и сами отдыхающие не соблюдают (а порой – даже и не знают) правил. Вторая: к существующим нормам тоже есть претензии.

За буйки не заплывать

И гидроциклы, и катера, буксирующие развлекательные плавательные средства ("бананы" и т.п.) относятся к маломерным судам (до 20 метров в длину и до 12 человек на борту), использование которых регламентируют Закон РК "О внутреннем водном транспорте" и Правила пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, утвержденные Приказом и. о. министра МИИР. Есть еще Правила безопасности на водоемах, утвержденные Приказом министра внутренних дел – документ, посвященный жизни отдыхающих на воде, а также делающих здесь бизнес.

Эти НПА и регулируют отношения между двумя группами людей, своеобразному конфликту интересов между которыми и посвящена эта статья: водителями и пассажирами маломерных судов – с одной стороны, и просто купающимися (так сказать, пешеходами, или, точнее, "водоходами") – с другой.

Итак, как делит водоем между ними закон?

Пункты проката маломерных судов должны находиться вне пляжа, на расстоянии не менее 50 метров от его обозначенной границы. К акватории у пляжа, предназначенной для купания и ограниченной красными или оранжевыми буйками, маломерные суда не могут приближаться менее чем на 10 метров.

Это, однако, общее правило. Буксирующее маломерное судно или буксируемое плавательное средство (те же "бананы") не имеют права приближаться к местам для купания на расстояние менее 50 метров. Но, кстати, даже если купающийся человек выплыл за буйки, эти скоростные аттракционы в любом случае не могут подходить к нему ближе 50 метров. А также к берегу и к другим судам.

Скорость прохождения маломерных судов вблизи пляжей и мест купания не должна превышать 10 км в час.

С другой стороны, места для купания тоже ограничены. Буйки, обозначающие их акваторию, не могут размещаться вглубь водоема далее чем на 25 метров, считая от места с глубиной 1,3 метра.

Ну и главное правило – устанавливающее ответственность. В Кодексе об административных нарушениях, в статье 412 "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах", наказание предусмотрено в виде штрафа на физических лиц в размере семи, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестидесяти МРП.

То есть если турист выплыл за буйки, мешая движению водного транспорта, операторы аттракционов могут дать сигнал в полицию и вправе рассчитывать, что нарушителя оштрафуют на 24150 тенге. А наймодателя гидроцикла, который с целью завлечь клиентов прокатывается вдоль буйков ближе 10 метров или со скоростью более 10 километров час, отдыхающим просто грех не "сдать" полиции и наказать таким образом на 34500 тенге.

Если же правонарушение содержит признаки уголовно наказуемого деяния, то есть если нанесен вред здоровью хотя бы средней тяжести (неопасное для жизни расстройство здоровья сроком более чем на 21 день), то применяются соответствующие статьи УК РК, в зависимости от обстоятельств – 344, 358 и 359.

Вот, в принципе, и все. Читатели, они же отдыхающие, сами могут определить, насколько соблюдаются эти правила на отечественных водоемах. А именно, не соблюдаются вовсе. И участники "водного движения" не спешат защищать свои права, да и жаловаться, по правде говоря, некому. Нет на пляжах ни спасательных постов со спасателями-дружинниками, которые должны пресекать нарушение правил, ни дежурных полицейских, которые бы штрафовали тех, за кем не уследили дружинники.

А должны быть – в соответствии с пунктом 6 вышеупомянутых Правил безопасности на водоемах.

"ДТП на воде": правила водного движения требуют доработки

Но есть еще одна проблема. Сами НПА в этой сфере недостаточно инструментальны и адекватны современным реалиям. Огромное количество появившихся в последнее время гидроциклов и прочих скоростных водных аттракционов напоминает ситуацию с бурным ростом средств индивидуальной мобильности на дорогах и тротуарах – электросамокатов и т.п. Законодатель вроде бы сейчас очнулся и дорабатывает правила дорожного движения с учетом новых обстоятельств.

Так, возможно, нужно доработать и "правила водного движения"? В частности, вызывает вопросы, насколько оправданно столь близкое соседство акваторий для купающихся и для скоростных водных аттракционов – 50, а порой и 10 метров друг от друга. Не логично ли перенести эти агрессивные и небезопасные аттракционы куда-нибудь подальше от мирных пляжей?

Дело ведь не только в "ДТП на воде". Проливаемое армией скутеров и катеров в воду масло, углеводородная вонь от выхлопных газов, рев мощных моторов как-то мало сочетается с представлением об экологичном, оздоравливающем отдыхе на воде. А есть еще и гидропланы, и парашюты, пролетающие над самыми головами отдыхающих… Впрочем, это уже другая история и сфера для регулирования.