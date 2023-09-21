Вскрытие или скрытие: почему родные увезли тело умершего из больницы в Талгаре

Фигуранты инцидента в Талгарской ЦРБ уже найдены и наверняка будут наказаны. Но кто еще виноват? Люди не верят врачам, потому что вскрытие проводит служба той же больницы, где наступила смерть. И если была халатность, заинтересована в ее скрытии, сказала Zakon.kz юрист Саида Сулейменова.

Казахстанцы продолжают обсуждать громкий инцидент в Талгарской центральной районной больнице. Напомним, 19 сентября сыновья умершего в клинике пациента избили врача и медбрата, а затем увезли тело отца.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по ч. 2 ст. 106 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". – Прим. ред.) УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УП Талгарского района были установлены и задержаны двое граждан: Ш. 1987 г. р. и Н. 1994 г. р.", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

В Министерстве здравоохранения РК произошедшее назвали вопиющим инцидентом, а также заявили, что виновные должны быть наказаны. Что ж, следствие, а затем, если до него дойдет, и суд разберутся. К слову, подследственным грозит до 12 лет лишения свободы, если будет доказана их вина.

Но сейчас речь пойдет о другом. В обществе существует проблема, которая проявилась в данном случае таким вот жестоким образом. Недопустимым без всяких оговорок, но это, увы, не отменяет самой проблемы. А именно, речь идет о недоверии граждан к организациям здравоохранения, говорит юрист, специалист в области медицинского права Саида Сулейменова.

"Хотелось бы обратить внимание Министерства здравоохранения на следующее. Сейчас практически невозможно отследить, была ли вина врачей в смерти пациента. Статьи 317-323 Уголовного кодекса, посвященные медицинским правонарушениям (из-за халатности и по другим причинам), что называется, не работают!"

"Раньше смерть пациента в больнице изучали только в патологоанатомических бюро, которые являлись самостоятельными, независимыми структурами. Там собирался консилиум, участвовали разного рода эксперты. Например, когда дело касалось детской и материнской смертности, выслушивали мнение педиатров. Говорю об этом, потому что знаю: в свое время я курировала с юридической стороны работу патологоанатомических бюро". Саида Сулейменова

"Сейчас эти бюро тоже есть. Но вместе с тем вскрытие теперь полномочны производить и сами клиники, в частности, центральные районные больницы. Как это и было в Талгаре.

То есть в больнице человек умер, и в той же больнице определяют причину смерти: в частности, имело ли место вина врачей? Понятно, что у людей будут сомнения в объективности расследования: ворон ворону, как говорится, глаз не выклюет".

"Ведь что произошло в Талгаре? То есть зачем вывезли тело? Мы сейчас пока не знаем и можем только догадываться. Но, возможно, пациента хотели реанимировать. Возможно, выяснить причину смерти у других специалистов – в том же патологоанатомическом бюро, то есть у независимых от больницы экспертов. Но первопричина в том, что у людей не было доверия к вердикту в том, что смерть действительно была необратима. И, кстати, только родные могут давать разрешение на вскрытие (если, конечно, случай не криминальный), но неизвестно, дали они такое разрешение или нет. Не исключено, судя по реакции близких, что не давали". Саида Сулейменова

"Я ни в коем случае не оправдываю рукоприкладства в отношении медиков. Но Минздраву было бы правильно не только обвинять родственников умершего пациента, но и обратить внимание на вышеупомянутые законодательные упущения. А именно, патологоанатомические отделения в каждой больнице необходимо закрыть и передать этот функционал независимым бюро, как это было раньше".

Повторюсь, "медицинские" статьи УК главы 12 – с 317 по 323 – нерабочие, и по той именно причине, что врачебную халатность доказать невозможно. А невозможно ее доказать потому, что патологоанатомические службы открылись в каждой больнице, даже в роддомах, даже в клиниках пластической хирургии, и они сделают все, чтобы не подставить "свое" медучреждение в случае летального исхода".

Кроме того, есть еще один момент. Я бы сказала, хитрость со стороны больницы, где произошла смерть. Медики в этом случае сами настаивают на необходимости вскрытия. Чтобы скрыть свою вину, чтобы потом претензий к ним не было. При этом не разъясняют, что вскрытие может быть произведено не только в больнице, где случился летальный исход. Но и – альтернативно – у других экспертов, например, в упомянутых выше патологоанатомических бюро.

Куда, возможно, родственники и возили тело умершего. И я, кстати, если ко мне обратятся, как адвокат готова защищать этих людей".