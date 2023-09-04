Обман, обвес, обсчет, подделка или брак: когда новый закон позволит подать на продавца в суд

Человек купил машину, которая сломалась после истечения гарантии. Причина в заводском браке, но салон с этим не согласен. Решать спор надо в суде, но действующий закон "О защите прав потребителей" не позволяет обратиться в суд сразу, пишет Zakon.kz. Отменить абсурд должен новый закон.

В Мажилисе рассматривается проект нового закона "О защите прав потребителей", который должен прийти на смену действующему. Новшеств много – почему дело, собственно, не ограничилось поправками. Но главное, революционное изменение – потребитель при нарушении его права, например, при покупке бракованного автомобиля или порчи бытовой техники в результате скачка напряжения в электросети сможет сразу подавать иск в суд. Это очень важно, поскольку дисциплинирует продавцов.

Напомним, сейчас потребитель сразу обратиться в суд не может. Существующее законодательство обязует его прежде предпринять попытку досудебного урегулирования спора. В Казахстане функционирует так называемый трехступенчатый алгоритм рассмотрения жалоб потребителей: 1 этап – продавец и субъекты досудебного урегулирования споров, 2 этап – уполномоченные государственные органы, и только 3 этап – суд (согласно статьям главы 6-1 существующего Закона РК "О защите прав потребителей").

Именно в таком порядке, а не в каком-либо ином. Постулируется (в пункте 2 статьи 42-1), что "система защиты прав и законных интересов потребителей включает в себя комплекс последовательных мероприятий".

В чем смысл этой многоэтажной схемы, вопрос интересный. Все сделано якобы из добрых побуждений: в заботе о дополнительной защите потребителей, которые, как известно – слабая сторона во взаимоотношениях с продавцами, поскольку в отличие от последних не являются профессиональными участниками рынка. А так потребители обретали покровительство государства и больше возможностей в защите своих прав и интересов.

На самом деле аргумент сомнительный. В реальности просто многократно усложнили и удлинили путь от нарушения права покупателя до привлечения к ответственности продавца. Самые упорные граждане, проявив недюжинное терпение, добивались отрицательного результата в досудебном порядке – и затем могли подать иск в суд (который еще надо выиграть). Но большинство отсевалось в естественном отборе, не в силах пройти все эти круги потребительского ада. При этом многие вовсе махнули рукой на нарушенные права: время дороже, не говоря уже о нервах.

Поэтому куда логичней выглядит версия о традиционной задаче отечественного законодателя разгрузить суды… Тем не менее, от прежнего – и как показала практика, неработающего – алгоритма защиты прав потребителей все-таки решили отказаться.

Защита прав потребителей: вместо "трехступенчатого алгоритма" альтернативная модель

Проект нового закона "О защите прав потребителей", которое подготовило Министерство торговли и интеграции РК, отменяет пресловутый "трехступенчатый алгоритм". Пункт 1 статьи 49 наделяет потребителя правом выбора мер по защите своих нарушенных прав и законных интересов. А именно, он по своему усмотрению может обратиться:

к продавцу (изготовителю, исполнителю),

в общественные объединения потребителей, ассоциации (союзы),

к омбудсмену,

в уполномоченный орган, государственные органы,

к субъекту внесудебного урегулирования потребительского спора (при наличии согласия продавца (изготовителя, исполнителя),

в суд.

Правда, есть нюансы. В уполномоченный орган потребитель может обратиться в месячный срок (не позднее) после предъявления соответствующей претензии продавцу (пункт 1 статьи 51 законопроекта). То есть это взаимосвязанные опции. Разумеется, все государственные органы, будь то местный акимат, Министерство торговли или Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства, компетентны в своих сферах, и выбор, к кому обращаться, зависит от содержания проблемы.

Другой важный момент: арбитраж недопустим при разрешении споров между потребителем и исполнителем, являющимся субъектом естественных монополий. То есть, например, спора между абонентом и энергопередающей организацией, оказавшей ненадлежащую услугу.

Наверняка в ходе обсуждения законопроекта в рабочей группе Мажилиса и тем более на практике (если закон примут) обнаружатся и другие детали. Но решающий момент, повторимся – это возможность прямого обращения в суд. Помимо всего прочего, это восстановление конституционного права, сейчас ограниченного.

Пункт 2 статьи 13 Конституции РК: "Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод".

Заметим, однако, что это именно право потребителя, но не обязанность. Он может воспользоваться сначала опцией досудебного урегулирования и лишь затем, если не помогло, подать иск.

Причем государство побуждает покупателя прибегнуть именно к этому – теперь уже двухступенчатому алгоритму, а не сразу обращаться в суд. В статье 54 законопроекта законодатель устанавливает в этом случае дополнительную ответственность продавцов.

"При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца (изготовителя, исполнителя) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф (от суммы, взысканной судом) в пользу потребителя".

Размер штрафа зависит от взысканной суммы и составляет от половины суммы иска до 20 МРП до 10 процентов для исков свыше 90 МРП.

Итак, вместо прежнего жесткого регламента, предписывающего обязательную досудебную стадию, теперь предлагается модель, лишь заставляющая человека задуматься: а надо ли сразу идти в суд. Но не запрещающая.

Впрочем, и продавца эти возможные штрафы также призваны убедить не доводить дело до суда, а решить проблему, что называется, миром.