Как в Казахстане защитят владельцев новых автомобилей

Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов 14 марта 2025 года рассказал, как будут защищены права владельцев новых авто в стране, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что 2021 году в рамках закона о промышленной политике ввели норму о технически сложных товарах. К ним отнесли автомобили, катера, трактора. На эту продукцию нормы защиты прав потребителя не распространяются.

"Поэтому в законопроекте, который сейчас находится в Мажилисе, эта норма опять убрана. То есть статус-кво восстановлен. Наша общественность против такой нормы", – сказал Серик Кусаинов.

Он подчеркнул, что в комитет поступает много жалоб на автосалоны. Они не желают менять некачественные новые авто по гарантии либо возвращать деньги.

"Новые машины покупают. Статистики, к сожалению, у меня сейчас под рукой нет. Но простой пример. Zeekr автомобиль купили. Поступила жалоба. Они не хотели восстанавливать права потребителя. Гоняли его. По-моему, там женщина была. В конце концов, потребитель вынужден был прибегнуть к нашей помощи. И мы сумели защитить права потребителя", – отметил замглавы комитета.

Ранее сообщалось, что автомобили могут подорожать из-за введения пошлин на сталь и алюминий.

