Если в доме поселился невменяемый сосед: как призвать дебоширов к порядку и можно ли выселить

Беспокойные, неблагополучные соседи – это проблема. Например, в многоквартирном доме (МКД) алкаши, устроившие из своей квартиры притон, могут отравлять существование жителям во всем подъезде. Беседы бесполезны. Какие есть законные способы урезонить плохих соседей, разбирался Zakon.kz.

Сразу предупреждаем, отечественным законодательством подобные ситуации урегулированы недостаточно. Хотя в статье 4 Закона РК "О жилищных отношениях" и сказано в числе прочего, что использование квартир не должно нарушать условия проживания (пребывания) других собственников квартир. Однако наказание за нарушение этого правила не предусмотрено нормами ни УК, ни КоАП, ни другими НПА.

Да, в КоАП есть статьи, согласно которым нарушителям грозит штраф за употребление табачных изделий (статья 441), распитие алкоголя и появление в пьяном виде (статья 440), нарушение режима тишины в ночное время (статья 437), выброс мусора, где не положено (статья 434-2), и даже использование пиротехники (статья 436).

Но все эти санкции ограничены – правонарушениями они считаются, если это делать в общественных местах. В своей квартире, разумеется, можно и курить, и далее по списку. За исключением шума: его уровень в жилых помещениях не должен превышать 45 дБА в период с 22 до 9 часов в будние дни и в период с 23 до 10 часов в выходные и праздники (согласно Гигиеническим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека). Однако чтобы определить уровень шума, необходимо специальное оборудование, которое не факт что окажется в распоряжении вызванного наряда полиции…

Но главное даже не это. По большому счету, перечисленные статьи КоАП предназначены для других ситуаций. Чтобы неповадно было бросать окурок на тротуар, например. Или устраивать алкопати на общественном пляже. Однако эти нормы не решают вопрос именно с соседями, которые систематически нарушают правила общежития, делая невыносимым проживание с ними в одном многоквартирном доме. Штрафами тут не обойтись. Или, во всяком случае, если они не действуют, решать проблему надо кардинально – выселением.

Однако на данный момент выселить за нарушение правил проживания могут лишь нанимателей жилища и тех, кому жилье предоставило государство. То есть не собственников. Основания для выселения перечислены в пунктах 1-5 статьи 107 Закона РК "О жилищных отношениях". Оно допускается в случаях, если жильцы:

систематически разрушают или портят жилище; используют жилище с нарушением требований вышеупомянутой статьи 4 настоящего закона; систематическим нарушением правил общежития делают невозможным для других проживание с ними в одном помещении или в одном жилом доме; без уважительных причин уклоняются в течение шести месяцев подряд от внесения платы за пользование жилищем; лишены родительских прав и их совместное проживание с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано невозможным.

Если же горе-соседи являются собственниками жилища, принудительно прекратить право собственности и выселить их закон (пункт 1 статьи 29) позволяет лишь в пяти случаях:

обращения взыскания на жилище вместе с земельным участком по долгам собственника;

реквизиции;

конфискации;

принудительного отчуждения земельного участка, на котором расположен дом, для государственных нужд;

сноса аварийного многоквартирного жилого дома.

Как видим, нарушений правил проживания среди оснований нет. Так что в этом случае соседям можно посоветовать разве что разыскать вменяемых родственников, а затем обратиться к ним, в прокуратуру или орган опеки (при местном акимате) с просьбой подать заявление в суд о признании выпивающего гражданина ограниченно дееспособным, а лучше – недееспособным. Правила процедуры регулируются статьями 323-236 Гражданского процессуального кодекса во исполнение норм, изложенных в статьях 26 и 27 Гражданского кодекса.

Если над дебоширами установят опеку или хотя бы попечительство, появятся и способы решить проблему. Опекун прикроет притон, а если у его обитателей найдут психическое расстройство, их могут и направить на принудительное лечение. Однако все это долго и неочевидно.

И здесь впору задаться вопросом: почему законодательство не предусматривает в подобных случаях более прямую и эффективную защиту жителей МКД?

В Казахстане нет официально утвержденных правил проживания в многоквартирных домах. Когда-то были, но утратили силу еще в 2003 году. Вместо них приняты Правила эксплуатации жилищного фонда, но в них, что касается правил проживания в МКД, речь не заходит дальше общих слов, как, собственно, и в Законе РК "О жилищных отношениях". Нет конкретики.

Что имеется в виду? Так, в российском Гражданском кодексе есть статья 287.7, которая решает проблему радикально.

Если собственник помещения систематически нарушает права и интересы соседей, суд по иску уполномоченного государственного органа может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств.

Разумеется, сначала следует предупреждение. Но, думается, при таком порядке предупреждение выглядит гораздо внушительней. Все-таки некоторый чужой опыт заслуживает, чтобы его перенимать... Конечно, законодательные системы в разных странах не идентичные. Но несмотря ни на какие капиталистические метаморфозы, Казахстан утверждает себя социальным государством (причем во первых строках Основного закона, в пункте 1 статьи 1). А это означает, что:

"Собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить общественному благу". Пункт 2 статьи 6 Конституции РК

Даже если собственность – это твой дом.