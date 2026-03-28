Советы

Как наказать соседей за оставленный в подъезде мусор, рассказал юрист

За оставленный в подъезде мусор грозит штраф. Совет юриста, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 00:49
Проблема складирования мусора в подъездах многоквартирных домов остается одной из самых острых бытовых тем в Казахстане. О том, какие законные меры можно предпринять в отношении недобросовестных соседей, рассказал юрист, передает Zakon.kz.

Зачастую соседи выставляют пакеты с отходами на лестничные площадки ранним утром, а выносят их на контейнерную площадку только к вечеру. Подобная практика не только становится причиной неприятного запаха в местах общего пользования, но и приводит к антисанитарии: протекающие пакеты портят имущество жильцов и привлекают насекомых.

В этой связи юрист Алена Дуля в интервью изданию "Диапазон" разъяснила, какие законные меры можно предпринять в отношении недобросовестных соседей.

"Это дело полиции, обращайтесь к участковому инспектору. За оставленный мусор в подъезде предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Обращаться к участковому инспектору можно напрямую, по контактам, которые предоставляет сам инспектор". Юрист Алена Дуля

Ранее Zakon.kz узнал, как бороться с нерадивыми соседями, которые живут за стенкой от вас.

Канат Болысбек
