ТеплоНЕснабжение: как производится перерасчет за неоказанную услугу

В ситуации, когда вместо горячих батарей в отопительный сезон дома ожидают холодные, должен делаться перерасчет суммы оплаты за услугу. А вот как его добиться, расскажет Zakon.kz.

Беспрецедентный прецедент

Аварии на ТЭЦ стали явлением довольно привычным.

Из недавних примеров – выход из строя трех котлов в Жезказгане 19 декабря.

20 декабря руководитель Управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области Дидар Кенесбаев заверил, что Риддерская теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме с самого начала отопительного сезона. Однако жители все равно жаловались на холод в домах. Проблему спикер объяснил изношенностью систем. Не успевают ответственные лица латать одни дыры – на горизонте появляются другие.

В тот же день к гражданам обратилось Минэнерго, предупредив, что из-за устранения аварий температура в системе отопления может временно упасть:

"При дефектах на котлах ТЭЦ, при которых работа не допускается, возникает необходимость в растопке резервного котла, что в свою очередь занимает определенное время. На этот период температура воды в системе отопления может снижаться".

Между тем надеяться на теплое будущее рановато. На станциях продолжают выявлять все новые нарушения и поломки, 11 частных и вовсе дышат на ладан, о чем прямо говорят в правительстве.

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Играй по правилам

По словам специализирующегося на жилищном праве юриста Аркадия Рубцова, остро стоящий вопрос перерасчета урегулирован Правилами предоставления коммунальных услуг.

"В настоящий момент существуют Правила предоставления коммунальных услуг в новой редакции, они есть типовые, применяются отдельно и принимаются отдельно по каждому региону, но тем не менее профильное ведомство о всех нас позаботилось через 33 пункт", – заверил он.

В защищающем народ от несправедливости 33-м сказано следующее: "При неполучении коммунальных услуг, получении коммунальных услуг ненадлежащего качества или не в полном объеме потребитель извещает об этом поставщика лично (заявкой) или электронно посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений, либо устно через структурные подразделения. В извещении указывается время начала ухудшения качества коммунальных услуг, характер и необходимость присутствия представителя поставщика (если ухудшение качества коммунальных услуг или их прекращение в журнале не зафиксировано)".

Поставщик сверяет отметки в журнале и выполняет перерасчет стоимости в соответствии с фактическим потреблением.

"Есть нюансы. Если многоквартирный жилой дом имеет прибор учета тепла и горячей воды, то перерасчет не будет производиться, так как счетчик не работал, все по нулям. Если общедомовой прибор учета отсутствует, и потребление тепла происходит по норме, установленной в каждом конкретном регионе, в данном случае ставятся отметки, время отсутствия коммунальной услуги, и выполняется перерасчет путем зачисления в счет предстоящих платежей, уменьшается сумма начисления за тот период, когда не было коммунальной услуги. Объясню. Когда счетчика нет, стоимость коммунальных услуг рассчитывается, исходя из утвержденной нормы по установленному Департаментом по регулированию естественных монополий тарифу. В графу потребителям всегда ставится ежемесячная норма. От этой нормы определяется соответствующий тариф, он разбивается, условно говоря, на 30 дней, вычитается по дням отсутствия услуги и не выставляется", - поясняет Рубцов.

Поставщик ушел в глухую оборону и вместе с тем - в отказ подтверждать собственную недоработку?

Тогда недовольный сервисом человек вправе составить акт и письменное заявление.

Указать в них надо следующее:

время начала отключения или падения качества услуги;

характер ее ухудшения;

время подачи заявки и ее регистрационный номер;

время восстановления, нормализации услуги;

период отсутствия или сомнительной поставки.

Подписаться под кляузой должны сам раздосадованный потребитель и не менее двух человек, в том числе член совета дома, председатель ОСИ или доверенное лицо простого товарищества. Либо управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания.

Если достигнуть консенсуса не удалось и так, придется обращаться в суд.