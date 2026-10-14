В Алматы мужчина скончался после ссоры из-за парковки

Конфликт между соседями закончился гибелью 37-летного мужчины в Алматы. Водители не поделили место на парковке возле дома, сообщает Zakon.kz.

Вечером 4 октября 2026 года казахстанец увидел на парковке чужую машину и попросил соседа убрать авто, но мужчине это не понравилось. Началась потасовка. Сосед вызвал на подмогу брата, который внезапно вытащил нож. Удар пришелся мужчине прямо в шею. Его забрали в больницу. Через неделю он скончался.

Родственники и друзья погибшего уверяют, что соседи даже не общались до трагедии. Конфликтов не было. Согласно данным телесюжета "КТК", семья подозреваемого снимала квартиру в соседнем доме. Но после случившегося они спешно переехали.

Очевидцы также рассказывают, что после нападения злоумышленники забросали автомобиль камнями и разбили боковое стекло. Тем временем в полиции завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Подозреваемого отправили в изолятор.

"Установлено, что между мужчинами сначала произошел словесный конфликт. Далее было нанесено смертельное ранение, отчего потерпевший скончался. Подозреваемый сразу же был задержан и взят под стражу". Салтанат Азирбек, официальный представитель ДП Алматы

Родные погибшего просят объективного расследования. И чтобы дело переквалифицировали на статью "Убийство".

13 октября 2026 года стало известно, что в Актобе убили женщину. Преступление произошло прямо под камерами видеонаблюдения. Полиция уже заявила о задержании подозреваемого.