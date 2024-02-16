Торг неуместен: как наказать продавца, если цена товара не указана или выше, чем на ценнике

Как быть, когда цена при расплате на кассе выше, чем в ярлыке цен на витрине? Рассчитывали на эту сумму – и вот приходится отказываться от покупки. Можно ли наказать продавцов за обман, чтобы, как говорится, неповадно было? К кому обращаться, чтобы оштрафовали продавцов, выяснял Zakon.kz.

Зачастую покупатели сталкиваются со следующей неприятной ситуацией. Заявленная продавцом цена товара – одна, а реальная, за которую берут деньги – другая, больше. На витрине цена в тысячу тенге, а по факту на кассе требуют тысячу двести. А бывает, что ценников вовсе нет: вчера продукт стоил столько-то, а сегодня – на треть дороже. Что вы хотите – инфляция, разводят руками продавцы.

Однако чем бы продавцы ни объясняли ситуацию (обычно тем, что "просто не успели поменять ценники"), знайте – это в любом случае нарушение. И даже двойное: во-первых, нарушение прав потребителей, во-вторых, правил торговли.

И ответственность недобросовестные торговцы также несут двойную: как гражданско-правовую, так и административную. А вот какую именно в зависимости от ситуации и к кому обращаться за справедливостью, разбираемся подробно.

Возмещение вреда

Итак, первое. Расхождением реальной и заявленной цены (а равно если ценника вообще нет) нарушены ваши права как потребителя. В пп.12) статьи 24 Закона РК "О защите прав потребителей" говорится, что "продавец (изготовитель) обязан указывать стоимость товара, оформленного ярлыком цен, выставленного во внутренних и внешних витринах торгового объекта" и продать товар "согласно указанной стоимости".

Правда, механизм защиты прав, предусмотренный ныне действующим законом, весьма громоздкий и по этой причине малоэффективный. В Казахстане функционирует так называемый трехступенчатый алгоритм рассмотрения жалоб потребителей: 1 этап – продавец (досудебная претензия), 2 этап – уполномоченные государственные органы (жалоба в случае, если продавец игнорирует), и только 3 этап – суд (согласно статьям главы 6-1 существующего Закона РК "О защите прав потребителей").

Zakon.kz обращался к этой теме не один раз (и не два, и не три). Рекомендуем читателям ознакомиться с существующим механизмом и всеми осложнениями, о которых рассказывается в этих публикациях. Возможно, будущий закон, проект которого Правительство РК внесло на рассмотрение Мажилиса 29 июня 2023 года, сделает защиту прав потребителей (компенсации, возмещение вреда и прочее) более эффективной. Посмотрим, в каком виде документ в итоге примут.

Но помимо гражданско-правовой ответственности есть еще и административная – штрафы государству за нарушения правил торговли. Напоминаем, Правила внутренней торговли содержат пункт 19:

"Продавец обеспечивает наличие четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара".

И вот принудить к порядку продавцов и производителей, припугнув обращением в "органы", вполне инструментально уже сейчас.

Кто и как имеет право наказывать за нарушения правил торговли

Манипуляции с ценами можно подвести под две статьи Кодекса РК об административных правонарушениях. Зависит от того, кто продавец. Если это торговый объект, то отсутствие или несоответствие ценника подпадает под пункт 4 статьи 193 КоАП. Вот как звучит эта норма:

"Реализация на территории РК без указания цены в тенге товара, оформленного ярлыком цен, выставленного во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта, либо реализация на территории РК товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену..."

Наказывается штрафом в 6 МРП для малого бизнеса, 10 – среднего, 30 – крупного. Уполномоченным органом, который рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных данной нормой (пунктами 4 и 5 статьи 193 КоАП), является Комитет торговли Министерства торговли и интеграции РК, куда, соответственно, и следует обращаться с жалобами. Можно через различные информационные системы, включая e-Gov.kz, либо в территориальные подразделения по горячим телефонам, а можно – и "ногами" (в местные акиматы).

Заметьте, не в Комитет защиты прав потребителей (он является уполномоченным органом по другим нормам или необходимой ступенью перед обращением в суд с гражданским иском), а именно в Комитет торговли – как того требует подведомственность дел об административных правонарушениях (в соответствии со статьей 733 КоАП, а также пунктами 1, 14 и пп.45) и 46) пункта 16 Положения РГУ "Комитет торговли Министерства торговли и интеграции РК").

Конечно, 6 МРП – штраф, мягко говоря, не драконовский. Но если магазин грешит манипуляциями с ценами регулярно, то наказание будет куда суровее. При повторном нарушении такого рода (пункт 5 статьи 193 КоАП) штраф составит от 65 (для малого бизнеса) до 200 МРП (для крупного).

Напомним, в Казахстане субъектами малого предпринимательства согласно статье 24 Предпринимательского кодекса считаются юрлица и ИП с числом работников до 100 и среднегодовым доходом не более 300 тысяч МРП . То есть магазин у дома. Субъектами крупного предпринимательства - соответственно до 250 человек или не более 3 миллиона МРП (достаточно одного условия). То есть гипермаркет.

Управа на перекупа

А вот если с ценами "играет" не магазин или даже киоск (хотя и нестационарный, но все-таки торговый объект), а, скажем, продавец на рынке, то к нему требования к торговым объектам применять будет некорректно. Рынок – это особенный торговый объект, состоящий из отдельных торговых мест. Рыночная торговля регламентируется Правилами организации деятельности торговых рынков, и среди этих правил нет такого, что субъекты торговли в пределах их торговых мест должны уведомлять покупателей о ценах.

Однако, если вы условились с продавцом об одной цене (ну или цена все же была написана на какой-нибудь картонке), а при расчете речь зашла о другой, то можно говорить об обмане потребителя (пункт 1 статьи 190 КоАП). И администрирование таких нарушений подведомственно уже органам внутренних дел (статья 685 КоАП). То есть следует обратиться в полицию. Конечно, с доказательствами.

В случае же, когда покупателю при обмане нанесен значительный ущерб (более 1 МРП) или крупный ущерб (не менее 3 МРП), дела рассматривает суд, куда и надо подать заявление.

Штрафы недобросовестным торговцам грозят в зависимости от обстоятельств от 10 МРП до запрещения деятельности на срок до 3 лет.

Следует уточнить: по статье 190 возможно наказывать только ИП или организации торговли. К физическому лицу, не зарегистрированному в качестве ИП, она не применима. Однако это не значит, что, например, какой-нибудь перекуп с автобарахолки или продовольственного базара (но не ИП), неуязвим. По 190 статье его не накажут, но если выяснится, что он занимается незаконной предпринимательской деятельностью, его ждут куда более серьезные неприятности: от различных статей КоАП и вплоть до статьи 214 УК. Там вообще грозит лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества.

Вполне основательный довод, чтобы "убедить" недобросовестного продавца не нарушать правила честной торговли и ваши права как потребителя.