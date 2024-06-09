Нетелефонный разговор: почему нельзя проносить личные гаджеты в здания госвласти

Запрет на пронос с собой смартфонов и ноутбуков в здания, где расположены органы государственной власти, вновь стал обсуждаемым в Казахстане из-за споров... об утильсборе. Zakon.kz обратился за разъяснениями к юристу, адвокату Алматинской городской коллегии адвокатов Сергею Киму.

6 июня 2024 года в Министерстве промышленности и строительства РК должно было пройти первое заседание рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утилизационного платежа.

Напомним вкратце суть дела. С 2016 года производителей и импортеров в РК определенных товаров государство заставило нести расширенные обязательства за свою продукцию. А именно, заплатить за будущую утилизацию товаров, когда те утратят потребительские свойства. Это и называется утилизационный платеж, который помимо экологической цели имеет еще и функцию протекционистской меры для защиты отечественной промышленности.

Авторы же петиции потребовали снижения ставок утильсбора. И, поскольку документ набрал необходимое по закону число подписей казахстанцев, государство должно рассмотреть его в соответствии с главой 12-1 АППК. Подробнее читатели могут узнать в этом материале.

В рабочую группу вошли депутаты Парламента РК и руководители заинтересованных госорганов. А также представители общественных объединений, экспертного сообщества, промышленного сектора, среди которых – инициаторы петиции и сторонники снижения ставок (а то – и вовсе отмены) утильсбора.

Однако запланированный обмен аргументами не состоялся.

"Регламент посещения здания Министерства промышленности и строительства – стратегического объекта – предписывает, что посетители не могут проносить с собой мобильные телефоны и должны оставить их на входе. Однако инициатор петиции Бокаев и его представители отказались выполнять требование регламента и заходить на заседание рабочей группы", – сообщила пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.

Кстати, в здании, где должно было пройти заседание рабочей группы, располагаются сразу два ведомства – Министерство промышленности и строительства и Министерство транспорта.

В общем, пришлось отменить мероприятие. Этот демарш инициаторов петиции вновь поднял обсуждение в обществе запрета на пронос личных гаджетов в здания госвласти.

Но что говорит по этому поводу закон? С Zakon.kz побеседовал юрист Сергей Ким, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, а кроме того, арбитр Арбитражного центра Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" и член Совета по транспорту и логистике города Алматы.

Какими правилами регламентируется допуск посетителей в правительственные и другие особо охраняемые здания?

С точки зрения закона, правительственные здания относятся к категории особо важных государственных объектов и подлежат государственной охране. Это следует из положений Закона РК "Об охранной деятельности" и Правил определения объектов, подлежащих государственной охране.

Допуск посетителей в правительственные здания должен быть определен соответствующими правилами, которые утверждаются руководителем соответствующего объекта совместно с руководителем подразделения, осуществляющего государственную охрану (далее – "Правила посещения").

"Таким образом, каждый государственный орган самостоятельно устанавливает Правила посещения". Сергей Ким

Насколько законно требование о том, что нужно оставить свой мобильный телефон, ноутбук на входе в подобные учреждения? С чем связано это требование?

Запрет проносить мобильные телефоны и ноутбуки обычно связывают с необходимостью защиты государственных секретов и/или предотвращением акта терроризма. По крайней мере, подобная официальная позиция часто декларируется.

Действительно, Закон РК "О противодействии терроризму" относит правительственные здания к государственным объектам, уязвимым в террористическом отношении. При этом Правительство РК утверждает Требования к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Что это за Требования? Что организация пропускного режима объекта должна быть разработана с учетом специфики объекта, включая необходимость разграничения зон доступа и пропуска посетителей. Что должны быть указаны необходимость и цели определения перечня предметов, запрещенных к проносу на объект. А также многое другое.

"Вышеуказанное может свидетельствовать, что государственный орган обладает формальным правом самостоятельно определять перечень предметов, запрещенных к проносу в здание. Поэтому требование оставить мобильный телефон или ноутбук при входе в правительственные здание может выглядеть законным при условии, что имеется в этом необходимость и цель". Сергей Ким

Более того, данные технические устройства должны быть включены в перечень предметов, запрещенных к проносу, официально утвержденный приказом руководителя государственного органа или иным уполномоченным на это должностным лицом.

Насколько это известная практика? На какие учреждения она обычно распространяется? Чем обоснованы ограничения и запреты?



Например, это касается органов внутренних дел, КНБ, Агентства РК по финансовому мониторингу, Агентства РК по противодействию коррупции, органов прокуратуры, судов, учреждений или органов, исполняющих наказания, военных объектов и объектов, связанных с оборонной промышленностью.

Указанные государственные органы обрабатывают высокочувствительную информацию, включая государственную тайну, персональные данные о личности, сведения о расследованиях, материалы уголовных и гражданских дел, а также информацию, связанную с национальной безопасностью. Неправомерный доступ к такой информации или ее утечка может привести к серьезным негативным последствиям.

"Разумеется, законодательство предусматривает исключения из общего правила. Например, запрет на пронос мобильных устройств и ноутбуков в здания органов внутренних дел не распространяется на адвокатов. Это обусловлено тем, что адвокатам критически важно, помимо прочего, иметь доступ в Интернет или к электронным материалам дела для полноценного и качественного исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию юридической помощи и эффективной защиты прав и законных интересов своих доверителей". Сергей Ким

Однако на практике в силу разных причин это не всегда соблюдается со стороны правоохранительных органов, что является отдельным предметом для обсуждения.

Добавим, что запрет проносить мобильные телефоны в правительственные знания и на другие охраняемые объекты зачастую не распространяется на самих госслужащих. Введенный в марте 2016 года абсолютный запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях государственных органов был отменен, и с 2020 года государственные служащие вновь могут находиться в зданиях со смартфонами.

Однако, подчеркнем, это не касается посетителей. В некоторых случаях запрет гражданам на пронос мобильных телефонов или ноутбуков просто необходим и не вызывает сомнений в его обоснованности и законности.

С другой стороны, вопрос правомерности и обоснованности наличия такого формального права у государственного органа остается открытым.

"Акцентируем внимание на том, что именно закон, а не уполномоченный орган в лице его руководителя должен четко определять в данном случае, какие предметы и по какой причине запрещены к проносу в здания государственных органов". Сергей Ким

Здесь важен баланс между правами и свободами граждан, которые предусмотрены Конституцией и отраслевыми законами, с одной стороны, и обеспечением общей безопасности, с другой стороны.

Последнее требование предполагает ограничение прав с целью охраны безопасности неопределенного круга лиц, сохранения частного и государственного имущества, а также предотвращения несанкционированного раскрытия информации с ограниченным доступом.

Например, такие требования и ограничения содержатся в законах "Об охранной деятельности", "О противодействии терроризму", "О государственных секретах" и в соответствующих правилах и инструкциях к ним.