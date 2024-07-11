Как правильно уйти в отпуск и кому сколько дней и отпускных в РК положено

Уметь надо не только работать, но и отдыхать. Как, используя законы, наиболее эффективно воспользоваться конституционным правом на ежегодный оплачиваемый отпуск? Когда и какой продолжительности отпуск могут брать казахстанцы? С началом сезона отпусков Zakon.kz внимательно изучил эту тему.

Сколько дней составляет оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск в Казахстане? 24 календарных дня, как записано в Трудовом кодексе, в статье 88? Вовсе нет – и это подтвердят учителя, врачи, полицейские и прочие бюджетники.

24 дня – это лишь общее правило, минимум. Однако в статье 88 ТК есть важное уточнение:

"Если большее количество дней не предусмотрено настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами РК, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя".

А таких НПА в РК, надо сказать, немало. В результате отпуска военным предоставляются в соответствии со статьей 46 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", а, скажем, судьям – в соответствии со статьей 49 Конституционного закона РК "О судебной системе и статусе судей РК". Ну и далее по списку.

А список, надо заметить, внушительный. Причем, что важно, этими "отраслевыми" законами устанавливаются не только иная продолжительность отпуска, но и другой размер пособия к отпуску. Если по общему правилу отпуск просто называется оплачиваемым, то есть человек получает деньги за время отдыха, как если бы он работал, то у отдельных профессиональных категорий это своеобразный "отпускной коэффициент" выше.

Если взять для примера тех же военнослужащих, то пособие к отпуску составляет у них 2 должностных оклада, а продолжительность, в зависимости, от выслуги лет – от 30 до 45 суток. Плюс возможен дополнительный отпуск (тоже оплачиваемый), но все вместе не должно превышать 60 суток в год. И кстати, время, необходимое, чтобы добраться до места отдыха, сюда не включается. А это еще дни, хотя и неоплачиваемые.

Как видим, цифры разительно разнятся с общими правилами. К слову, аналогичные отпуска и пособия к ним установлены также для сотрудников КНБ, внешней разведки, государственной охраны (в статье 40 Закона РК "О специальных государственных органах РК").

Близки к ним и отпуска для работников правоохранительных органов: прокуратуры, МВД, пожарников, антикоррупционной службы, службы экономических расследований. Но подсчет здесь немного другой. В статье 73 Закона РК "О правоохранительной службе" говорится, что:

"Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск сотрудникам предоставляется продолжительностью тридцать календарных дней с выплатой пособия для оздоровления в размере двух должностных окладов".

Но в статье 76 добавляется информация о дополнительных оплачиваемых отпусках, которые могут составлять, в зависимости от выслуги лет, от 5 до 15 календарных дней. А еще о т.н. дополнительном оплачиваемом отпуске за особый характер службы – до 10 дней. Общая продолжительность всех этих оплачиваемых отпусков, которые могут предоставляться единым пулом, не должна превышать 55 дней, уточняется законодателем.

Да и так неплохо!

Но, кстати, на более долгий отпуск могут рассчитывать не только сотрудники разного рода силовых структур. Но и представители всех без исключения профессий. Вспомним еще раз формулировку: "трудовым, коллективным договорами и актами работодателя". То есть в индивидуальном договоре с работодателем любой работник может выторговать себе отпуск хоть на целое лет длиной. Просто некоторые этой опцией пользуются, а многие – нет.

Хотя, конечно, удобно, когда доказывать никому ничего не надо. Например, продолжительный отпуск положен по закону учителям. Но в отличие от силовиков, в Законе РК "О статусе педагогов" он формулируется иначе. В пп.3) пункта 1 статьи 12 говорится:

"Педагогам гарантируются оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней".

В принципе, это означает по продолжительности и оплате практически то же самое, что, например, и у полицейского с выслугой лет свыше 20 лет: 55 дней с пособием в два месячных оклада против 56 оплачиваемых дней.

Наконец, нельзя не сказать о депутатах. Ни в Конституционном законе РК "О Парламенте РК и статусе его депутатов" (в статье 30), ни в регламентах Мажилиса, Сената и в целом Парламента об отпусках для депутатов ничего не сказано. Но можно ли из этого сделать вывод, что оплачиваемый отпуск им предоставляется на общих основаниях?

Главное отличие отцов-законодателей: каждый год в перерывах между сессиями парламент уходит на каникулы на два летних месяца, поскольку сессии длятся "с первого рабочего дня сентября и заканчивая последним рабочим днем июня". Формально, однако, это не отпуск, а просто нерабочие дни.

Вспомним формулировку, данную в пункте 4 Регламента Парламента РК:

"Нерабочими днями Парламента являются установленные законом праздничные, выходные дни и дни парламентских каникул".

Так что парламентские каникулы можно приравнять, если угодно, к очень длинным, растянувшимся на июль и август выходным. С сохранением, разумеется, зарплаты, поскольку во время каникул временно прекращает свою работу парламент с его координационными и рабочими органами (комитетами, комиссиями, бюро), но не депутаты, которые в это время, например, проводят встречи с избирателями.

Но, конечно, не все два месяца они в командировках. Сколько конкретно – правил нет.

Кроме того, законодательство не запрещает депутату взять отпуск на общих основаниях, изложенных в статье 92 ТК (поскольку, повторимся, "отраслевыми" НПА вопрос не урегулирован), то есть в любое время рабочего года.

Когда у работника возникает право на отпуск

И вот на этом моменте возвращаемся от избранных к избирателям. От кадровиков можно иногда услышать, что работник якобы должен отработать 11 месяцев, прежде чем пойти в отпуск полностью на все 24 дня. Это не так.

"Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года". Пункт 1 статьи 92 ТК

При этом рабочий год составляет двенадцать календарных месяцев, исчисленных с первого дня работы.

Значит ли это, что взять отпуск – частями и полностью – работник имеет право хоть на второй день после заключения договора? Да. Другое дело, что необходимо также и согласие работодателя. Но отказать в отпуске, ссылаясь только на то, что прежде необходимо отработать некий срок, он не вправе.

Кроме того, знайте, что неиспользованные дни отпуска за прошлые годы – это компромат на работодателя, и его надо использовать, монетизировать. Дело в том, что работодатель по закону (пп.16) пункта 2 статьи 23 ТК) обязан предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск. На практике это правило зачастую нарушается. Работнику отпуск дают частями, что допускается пунктом 3 статьи 92 ТК, причем одна из частей должна быть не меньше 14 дней. Вот эти две недели человек и отдыхает, а остальное накапливается.

В итоге за несколько лет работы в компании у иных набираются десятки дней неиспользованного отпуска! Что, повторимся, является прямым нарушением закона. Да, Трудовой кодекс позволяет выплачивать денежную компенсацию за неиспользованную часть отпуска при отзыве из него (пункт 3 статьи 95), но это можно делать не каждый год.

"Запрещается непредоставление неиспользованного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска либо его части в течение двух лет подряд". Пункт 3 статьи 94 ТК

То есть каждый второй год компания обязана дать работнику отдохнуть все положенные 24 дня.

И развеем еще один миф – неиспользованные дни отпуска ни по происшествии двух лет, ни вообще никогда не "сгорают"! Нет в Трудовом кодексе РК на этот счет никаких указаний. И при расторжении договора компания должна выплатить работнику компенсацию за все эти дни, будь их хоть 20, хоть 50, хоть 100 – согласно пункту 2 статьи 96 ТК.

А еще такие вот накопившиеся дни можно красиво использовать, если нашли новую работу. Речь идет норме, которая зафиксирована в пункте 1 статьи 96 ТК, речь в ней идет об автоматическом продлении на время неизрасходованного отпуска трудового договора, который был заключен на определенный срок не менее одного года (самый распространенный на практике случай).

Так вот, работник больше не желает работать в данной компании. Однако и увольняться – не вариант: потребуют отработать месяц, еще и препоны чинить будут… И здесь как нельзя лучше пригодятся неиспользованные дни отпуска.

Работник пишет заявление не на увольнение, а на отпуск. И в результате получает не компенсацию за неиспользованный отпуск, как если бы уволился по собственному желанию либо по любой другой причине, а именно сам отпуск – оплаченные дни отдыха, в течение которых он все еще остается работником компании.

Это, как говорится, большая разница, поскольку может иметь определенные последствия – выгодные для работника.

Пусть договор продляется лишь на срок неиспользованного отпуска – однако это тоже время. Оно может составлять неделю, а может – и пару месяцев. Все это время работнику будет идти стаж, что важно при начислении, например, социального пособия на случай утери работы, чего нельзя, к сожалению, исключать.

Он вправе также рассчитывать и на матпомощь к отпуску, которая предусмотрена в некоторых коллективных договорах. При этом, заметим, порядок этот, как правило, не распространяется на случаи, когда выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

Наконец, наряду с другими работниками ему будут выдавать премии, например, к праздникам, если в компании есть такая традиция. В конце концов, подарки для детей к Новому году, если таковые имеются, а время – соответствующее.

Да и просто отдохнуть, находясь законном в отпуске, и лишь к работе на новом месте – это тоже немало.